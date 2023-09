Αναχώρησαν για τον Άγιο Δομίνικο οι συμμετέχοντες του νέου παιχνιδιού του ΣΚΑΪ, I’ m a Celebrity Get Me Out Of Here, με τον Γιώργο Λιανό και την Καλομοίρα.

Η κάμερα του Happy Day και η Ευάννα Ζουμπούρογλου βρέθηκαν στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, εξασφαλίζοντας εικόνες από την αναχώρηση των παικτών αλλά και δηλώσεις από τον Γιώργο Λιανό.

«Το casting δεν μου το λέγανε και μένα, τους είδα όλους μαζεμένους. Κατάφερα να φέρω και εγώ έναν παίκτη, τον Βαμβακούλα. Οι παίκτες θα έχουν μια τυπική επαφή με τα ζωάκια να κυκλοφορούν ελεύθερα», ανέφερε αρχικά ο Γιώργος Λιανός.

Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής του ριάλιτι απάντησε για όσα ακούστηκαν σχετικά με τους συμμετέχοντες και τις οικονομικές απολαβές: «Είναι ένα project το οποίο θεωρώ πως πρέπει να έχει και το αντίστοιχο οικονομικό κίνητρο. Υπήρχε μια καλή αρχή με έναν ικανοποιητικό αριθμό παικτών, σίγουρα θα ήταν πολλά τα Όχι γιατί είναι κάτι διαφορετικό», είπε ο Γιώργος Λιανός.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η παραγωγή δυσκολεύτηκε αρκετά φέτος να βρει παίκτες και για αυτό τα χρήματα θα είναι πολύ καλύτερα, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες θα παίρνουν 7.000 ευρώ την εβδομάδα.

Οι παίκτες θα μείνουν 45 ημέρες στον Άγιο Δομίνικο κατά τις οποίες θα αποχωρούν παίκτες. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Happy Day», το παιχνίδι δεν θα ακολουθήσει τα πρότυπα του εξωτερικού, για παράδειγμα δηλαδή δεν θα τρώνε κατσαρίδες!

Η εκπομπή παρουσίασε τους 14 συμμετέχοντες του I’ m a Celebrity Get Me Out Of Here:

Σταμάτης Γαρδέλης Ιωάννα Λίλη Χριστίνα Κολέτσα Μπο Τάσος Ξιαρχό Πάνος Καλίδης Δήμητρα Αλεξανδράκη Μαρία Καλάβρια Emilia Vodos Αγγελική Ηλιάδη Νίκος Βαμβακούλας Γιώργος Χειμωνέτος Νίκος Αναδιώτης Στέλλα Γεωργιάδου.