Η Μάγισσα: Τι είδαμε στα 4 πρώτα επεισόδια - Τα καλά και τα κακά νέα

Ήταν η πλέον αναμενόμενη πρεμιέρα της σεζόν, η σειρά «Η Μάγισσα», με το υψηλότερο κόστος παραγωγής, με την επιστροφή των συντελεστών της μεγάλης επιτυχίας που έστρεψε την τηλεόραση προς τις σειρές εποχής («Άγριες Μέλισσες»), και τον παρθενικό πειραματισμό της σύγχρονης τηλεόρασης στα βάθη των προηγούμενων αιώνων.

Λατρεύτηκε από τα social media πριν καν ξεκινήσει και χαρακτηρίστηκε με το «καλημέρα» ως το «ελληνικό Game of Thrones»! Η «Μάγισσα» του ΑΝΤ1 δημιούργησε τεράστιες προσδοκίες, πριν ακόμα βγει στον «αέρα». Κι ύστερα από την πρώτη εβδομάδα προβολής της, μπορούμε κάλλιστα να ισχυριστούμε ότι όλη αυτή η «φασαρία» μόνο σε καλό δεν της βγήκε…

Από τη μέρα που βγήκε στον αέρα, η ομοφωνία των αποθεωτικών σχολίων στα social media έσπασε, καθώς τα πρώτα αρνητικά ή και κοροϊδευτικά σχόλια έκαναν την εμφάνισή τους. Διότι, για να σοβαρευτούμε λίγο, για ποιο ελληνικό «Game of Thrones» μιλάμε;

Η σύγκριση που αδικεί τη «Μάγισσα»

Πώς είναι δυνατόν να συγκριθεί μια σειρά φαινόμενο που κατέκτησε τον κόσμο (από πολύπειρους παραγωγούς) με την πρώτη, επαναλαμβάνω την πρώτη, προσπάθεια της σύγχρονης τηλεοπτικής μυθοπλασίας να μας ταξιδέψει στην περίοδο πριν την ελληνική επανάσταση; Πώς μπορούμε να συγκρίνουμε μια καθημερινή σειρά, με μια παραγωγή που ετοίμαζε μέχρι 10 επεισόδια το χρόνο, ενώ από τη «Μάγισσα» έχουμε ήδη δει τέσσερα μέσα σε μια εβδομάδα;

Και βέβαια, επειδή ως γνωστόν money makes the world go round, πώς είναι δυνατόν να συγκρίνουμε μια σειρά με συνολικό κόστος που ανέρχεται στα 12 εκατομμύρια ευρώ, με μια σειρά που δαπανούσε περισσότερα για μόλις ένα επεισόδιο (στους τελευταίους κύκλους το κόστος του «Game of Thrones» ανά επεισόδιο έφτανε τα 15 εκατομμύρια δολάρια);

Είναι προφανές ότι από τη σύγκριση με το «Game of Thrones», μόνο χαμένη μπορεί να βγει η «Μάγισσα». Γιατί αν φτάσουμε και στο επί της οθόνης αποτέλεσμα, τι να συγκρίνουμε; Τις μάχες μεταξύ ατελείωτων στρατευμάτων ζωντανών και νεκρών στο «Game of Thrones» και τις μάχες ανάμεσα σε καμιά 15αριά καπεταναίους και παλικάρια, που πιάνονται -ευγενικά- από τα χέρια κραδαίνοντας -καθόλου επιδέξια- σπαθιά ή τις καταιγιστικές ανατροπές;

Ή τις εξελίξεις κάθε επεισοδίου του «Game of Thrones» με τα βουβά πλάνα της Ελλης Τρίγγου, που στα πρώτα επεισόδια, περνά ατελείωτο χρόνο, περιφερόμενη στο κάστρο με φοβισμένο ύφος ή καθιστή σε ένα κελί ή σε ένα δωμάτιο με φοβισμένο ύφος, ενώ κάποια στιγμή μια πόρτα θα ανοίξει απότομα κι εκείνη θα πεταχτεί -φοβισμένη;

Επιπλέον, για να κλείσει οριστικά το κεφάλαιο της όποιας σύγκρισης, η σειρά του HBO παρουσίασε ένα δικό της κόσμο, βγαλμένο από τη φαντασία του Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν, ο οποίος έκανε ό,τι ήθελε στον χώρο και στον χρόνο, έφτιαχνε χειμώνες που κρατούσαν χρόνια κι άμα ήθελε ανάσταινε νεκρούς, έβγαζε και 2-3 δράκους ή 5-6 στρατιές απέθαντων από το καπέλο του.

Στη «Μάγισσα» υπάρχουν σοβαροί περιορισμοί. Έχουμε να κάνουμε με αληθινή ιστορία και εποχή, άρα τα σκηνικά, τα κοστούμια, ο τρόπος ζωής, οι εξελίξεις, οι συνήθειες, οι διάλογοι των πρωταγωνιστών πρέπει να συμβαδίζουν με τα ιστορικά γεγονότα και το πλαίσιο της εποχής. Δύσκολο. Κι είναι γεγονός πως γίνεται φιλότιμη προσπάθεια.

Παραμύθι εποχής για ενήλικους, με σεξ και βία

Το κακό είναι ότι η επιρροή του «Game of Thrones» είναι ορατή στη «Μάγισσα», πχ. στον τρόπο με τον οποίο γυρίζουν τα μάτια της πρωταγωνίστριας όταν βλέπει οράματα - ίδια ο Μπραν Σταρκ. Ή στις σκηνές βίας και σεξ, που ήταν βέβαια πολύ συχνότερες -και πολύ πιο έντονες- στο «Game of Thrones», όμως καταδεικνύουν μια προσπάθεια της «Μάγισσας» να στηριχθεί στη συνταγή του: να δημιουργήσει δηλαδή ένα συναρπαστικό «παραμύθι» εποχής για ενήλικους, με πολλή φαντασία, βία, αίμα και σεξ (και πολύ σύγχρονο υβρεολόγιο, που περιλαμβάνει από το μπιπ της Χάιδως μέχρι τα μπιπ του Καράμπελα).

Μόνο που η «Μάγισσα» ξεκινά με ένα βασικό μειονέκτημα: τη συχνότητά της, το γεγονός ότι πρόκειται για καθημερινή σειρά, με αδικαιολόγητα μεγάλης διάρκειας επεισόδια και σκηνές, όπου η πρωταγωνίστρια απλώς περπατάει και σβήνει κεριά, κάποιοι κοιτάζονται κι αγγίζονται με νόημα κι ένα καράβι πλέει στα νερά… (Πώς λέμε καταιγιστική πλοκή; Ε όχι έτσι).

Με όλα της τα μειονεκτήματα, όμως, η «Μάγισσα» είναι μια καλή σειρά, που έχει και πολλά θετικά στοιχεία. Πέρα από το μυστήριο, τους έρωτες και τις ίντριγκες, που ήδη υπόσχεται, επιπλέον ενδιαφέρον της δίνει το γεγονός ότι τοποθετείται στα χρόνια πριν την ελληνική επανάσταση σε ένα ιδιαίτερο όσο και συναρπαστικό τόπο, όπως η Μάνη. Αποτυπώνει, δηλαδή, για πρώτη φορά στην τηλεοπτική μυθοπλασία μια περίοδο που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο -πχ. στις παλιές ηρωικές ελληνικές ταινίες με τον Παπαφλέσσα και τη Μαντώ Μαυρογένους.

Από εκεί και πέρα, η σκηνοθεσία δημιουργεί ατμόσφαιρα, το υπέροχο τοπίο της Μάνης δίνει τον δέοντα επιβλητικό χαρακτήρα στη φωτογραφία, ενώ η πλειοψηφία των ηθοποιών (όπως ο Νίκος Ψαρράς, η Κατερίνα Λέχου, ο Τάσος Νούσιας και βέβαια η πρωταγωνίστρια Έλλη Τρίγγου), ζωντανεύουν χαρακτήρες με τις δυνατές ερμηνείες τους. Εύσημα βεβαίως ανήκουν και στους υπεύθυνους για τα σκηνικά και τα κοστούμια που μεταφέρουν εικόνες Μάνης μιας άλλης εποχής.

Ο τολμών νικά, ατσαλάκωτος

Κι υπάρχει κάτι ακόμα, ίσως το πιο σημαντικό, που οφείλουμε να αναγνωρίσουμε στη «Μάγισσα»: ότι παρά τις δυσκολίες, τόλμησε. Τόλμησε να ξεφύγει από την ασφάλεια των σειρών που βασίζονται σε λογοτεχνικά έργα (π.χ. «Πανθέοι») και της κλασικής συνταγής σειρών εποχής που μεταφέρουν τους έρωτες και τα δράματα μιας ή περισσότερων οικογενειών.

Για άλλη μια φορά οι δημιουργοί των «Άγριων Μελισσών» (Λευτέρης Χαρίτος στη σκηνοθεσία, Μελίνα Τσαμπάνη και Πέτρος Καλκόβαλης στο σενάριο) τόλμησαν να προχωρήσουν τη μυθοπλασία σε κάτι καινούριο, ανεξερεύνητο ακόμα για τη μικρή ελληνική βιομηχανία θεάματος, αλλά στο πνεύμα της εποχής και των απαιτήσεων του μυημένου στην ξένη μυθοπλασία κοινού.

Και μόνο αυτή η τόλμη, το γεγονός ότι η «Μάγισσα» ανοίγει νέους δρόμους στην τηλεοπτική μυθοπλασία, αξίζει αναγνώρισης από εχθρούς και φίλους της σειράς. Κι ας παραμένουν τα πουκάμισα των καπεταναίων λευκά και ατσαλάκωτα, ύστερα από μάχες και αποκεφαλισμούς. Μικρό το κακό...