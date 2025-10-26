Η μεγάλη αλλαγή στην «Αθλητική Κυριακή» με το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ - Θα συμβεί για πρώτη φορά στην ιστορία

Διατηρείται στο πρόγραμμα του Πρώτου Καναλιού η μακροβιότερη εκπομπή της Ελληνικής τηλεόρασης η «Αθλητική Κυριακή» παρά την αλλαγή φυσιογνωμίας του Δεύτερου Καναλιού που μετονομάστηκε σε ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ και έχει αμιγώς αθλητικό περιεχόμενο.

Έτσι η εκπομπή θα προβάλλεται σε παράλληλη μετάδοση στα δύο κανάλια στις 23.00 το βράδυ με στιγμιότυπα από το ποδόσφαιρο αλλά και όλα τα υπόλοιπα αθλήματα. Στην παρουσίαση της εκπομπής τη φετινή σεζόν βρίσκονται ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης και η Χριστίνα Βραχάλη. Στον σχολιασμό είναι ο Αντώνης Πανούτσος στον σχολιασμό και ο Παναγιώτης Βαρούχας στην ανάλυση των επίμαχων φάσεων.

Αθλητική Κυριακή: Για πρώτη φορά στην ιστορία

Ποτέ στην ιστορία τους οι δύο σταθμοί δεν μετέδιδαν παράλληλα την αθλητική εκπομπή. Η «Αθλητική Κυριακή» ξεκίνησε το 1972 στην ΕΡΤ με παρουσιαστή τον Γιάννη Διακογιάννη που ήταν και ο μακροβιότερος οικοδεσπότης παραμένοντας στο τιμόνι της παρουσίασης μέχρι το 1983.

Την δεκαετία του 1980 η ΥΕΝΕΔ πριν αποστρατικοποιηθεί και μετονομαστεί σε ΕΡΤ2 προέβαλλε αθλητική εκπομπή ακριβώς απέναντι από την «Αθλητική Κυριακή», την «Αθλητική Επιθεώρηση» (μετέπειτα «Αθλητικές Εικόνες») που δεν μακροημέρευσε με παρουσιαστές τους Γιάννη Αργυρίου και Παύλο Γερακάρη. Ακολούθησε μια ακόμη αποτυχημένη προσπάθεια στα τέλη εκείνης της δεκαετίας η εκπομπή «Κυριακή στα Γήπεδα» η οποία μεταδόθηκε μόνο για μια τηλεοπτική σεζόν.