Η μεγάλη αλλαγή στην πολύ πρωινή ζώνη της ΕΡΤ - Ανατροπή για τις Συνδέσεις

Αλλαγές φέρνει η νέα σεζόν στην πολύ πρωινή ζώνη της ΕΡΤ. Έτσι, η εκπομπή «Συνδέσεις», μετά από αρκετά χρόνια στην πολύ πρωινή ζώνη της ΕΡΤ1 - με ταυτόχρονη μετάδοση και από το ΕΡΤNEWS - από φέτος θα μεταδίδεται μόνο από το ειδησεογραφικό κανάλι της Δημόσιας Τηλεόρασης.

Οι «Συνδέσεις» με τον Κώστα Παπαχλιμίντζο και την Κατερίνα Δούκα έκαναν πρεμιέρα προχθές Δευτέρα (25/8) στο ΕΡΤNEWS και από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 05.30 θα καλημερίζουν τους τηλεθεατές, μεταφέροντάς τους τον παλμό της επικαιρότητας, βγάζοντας στον αέρα τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας.

Με ρεπορτάζ, απευθείας συνδέσεις και έμφαση στην Περιφέρεια, οι «Συνδέσεις» αναδεικνύουν τα μικρά και μεγάλα θέματα που απασχολούν όλους μας.

Μέσα από συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γεγονότων και αναλύσεις από τους ειδικούς, καταγράφουν τα δεδομένα και αναζητούν απαντήσεις για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τις διεθνείς εξελίξεις και για όλα όσα μας αφορούν.

Το Νωρίς Νωρίς έρχεται στην ΕΡΤ1

Τη θέση της εκπομπής «Συνδέσεις» στην πολύ πρωινή ζώνη της ΕΡΤ1 θα πάρει η νέα ψυχαγωγική εκπομπή με τίτλο «Νωρίς - Νωρίς» και παρουσιαστές τη Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη.

Το πρωινό μαγκαζίνο αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο στην ΕΡΤ1 και θα μεταδίδεται καθημερινά στις 06.45.

Μέσα από τις ενότητες της εκπομπής, θα παρακολουθούμε τα πιο δημοφιλή viral trends και τα νέα από τον κόσμο των social media, ενώ θα γνωρίζουμε ανθρώπους που εμπνέουν με τις ιστορίες τους – όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από κάθε γωνιά του πλανήτη.

Θέματα όπως η υγεία, η διατροφή και ο αθλητισμός θα παρουσιάζονται με σύγχρονη ματιά και πρακτικές συμβουλές που μπορούν να εφαρμοστούν εύκολα στην καθημερινότητά μας.

Φυσικά, δεν θα λείπουν οι λαμπεροί καλεσμένοι από τον χώρο της τέχνης, της τηλεόρασης και του αθλητισμού, οι αυθόρμητες στιγμές, τα παιχνίδια και οι απρόσμενες εκπλήξεις.

Στη συνέχεια η εκπομπή θα δίνει σκυτάλη στην εκπομπή «Πρωίαν Σε Είδον» των Φώτη Σεργουλόπουλου και Τζένης Μελιτά που επιστρέφει για μία σεζόν στην ΕΡΤ1.