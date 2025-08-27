Eπιστρέφει στην τηλεόραση ο Πέτρος Κωστόπουλος - Πού και πότε θα τον δούμε

Έξι χρόνια έχουν περάσει από την τελευταία τηλεοπτική εκπομπή του Πέτρου Κωστόπουλου. Ήταν με την εκπομπή «Όλα Λάθος» στο πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου στο νεοσύστατο τότε Open που δεν μακροημέρευσε. Ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2019 και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς.

Έκτοτε ο άλλοτε κραταιός εκδότης των Lifestyle εντύπων έχει πραγματοποιήσει μόνο σποραδικές εμφανίσεις. Φαίνεται πως η ώρα της τηλεοπτικής του επιστροφής έφθασε. Ο ΑΝΤ1 προχώρησε σε πρόταση προς τον 71χρονο δημοσιογράφο για να ενταχθεί στην ομάδα της εκπομπής της Ελένης Τσολάκη σε θέση ειδικού σχολιαστή και εκείνος σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες την αποδέχθηκε.

Έτσι από τη νέα σεζόν θα είναι στην ομάδα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακου» (αυτός είναι ο επικρατέστερος τίτλος του μαγκαζίνο) μπροστά από τις κάμερες. Έτσι η σύνθεση που διαμορφώνεται μέχρι στιγμής για τα πρόσωπα που θα πλαισιώνουν την Ελένη Τσολάκη είναι ο Πέτρος Κωστόπουλος, η Αφροδίτη Γραμμέλη, ο Νίκος Μισίρης και ο προερχόμενος από το «ΚΡΗΤΗ ΤV» Λευτέρης Κουμαντάκης. Η πρεμιέρα της νέας εκπομπής προγραμματίζεται για τις 20 Σεπτεμβρίου με ώρα έναρξης στις 8.30 ώστε να ξεκινά νωρίτερα από τα άλλα ανταγωνιστικά πρωινά προγράμματα infotainment περιεχομένου.