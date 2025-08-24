Η μεγάλη «μάχη» ανάμεσα σε Γερμανού και Γιάμαλη - Το τηλεοπτικό μέλλον της Καραβάτου

Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στη μεσημεριανή ζώνη του Σαββατοκύριακου από την καινούργια τηλεοπτική σεζόν. Σταθερή αξία παραμένει η Ναταλία Γερμανού που συνεχίζει για μια ακόμη χρονιά με το «Καλύτερα δε γίνεται». Στο πλευρό της συνεχίζουν ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης, η Ελιάνα Χρυσικοπούλου, ο Άγγελος Βουράκης και ο Γιάννης Κορδώνης. Στην αρχισυνταξία της εκπομπής θα είναι ο Βασίλης Δρυμούσης.

Στο Mega η μεσημεριανή ζώνη προς το παρόν θα έχει ενημέρωση: Την εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» με την Αναστασία Γιάμαλη. Η εκπομπή μετακινείται χρονικά και θα ξεκινά μετά το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Mega. H νέα άφιξη στη ζώνη είναι στον ΣΚΑΪ με την καινούργια εκπομπή που θα παρουσιάζουν ο Δημήτρης Πανόπουλος και η Μάρτζυ Λαζάρου και θα έχει τίτλο «Weekend Live».

Η εκπομπή δεν θα έχει πάνελ αλλά συνεργάτες που θα εναλλάσσονται στο πλατό και περιεχομενικά το μαγκαζίνο θα κινείται μεταξύ ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. Η πρεμιέρα τοποθετείται χρονικά μέσα στο Σεπτέμβριο.

Το τηλεοπτικό μέλλον της Κατερίνας Καραβάτου

Δεν έχει παρθεί ακόμη οριστική απόφαση για το τι μέλλει γενέσθαι στη συνεργασία του ΑΝΤ1 με την Κατερίνα Καραβάτου. Πρόθεση των δύο πλευρών είναι η συνεργασία να συνεχιστεί ωστόσο πρέπει να σημειωθεί πως ήδη η παρουσιάστρια μετά την εξαιρετικά καλή πορεία που είχε το «Καλοκαίρι Παρέα» έχει δεχθεί κρούσεις και από άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς. Πάντως αυτή τη στιγμή το μόνο δεδομένο είναι πως η τετράωρη καλοκαιρινή εκπομπή ολοκληρώνεται στις 12 Σεπτεμβρίου.

Η τωρινή εικόνα – που μπορεί στην πορεία να ανατραπεί – δείχνει πως δεν θα υπάρξει άμεση αξιοποίηση της παρουσιάστριας σε κάποια άλλη ζώνη όπως π.χ η μεσημεριανή ζώνη του Σαββατοκύριακου όπως είχε ακουστεί έντονα. Το πιθανότερο ενδεχόμενο είναι η Κατερίνα Καραβάτου να παραμείνει στο δυναμικό του ΑΝΤ1 και να επανακάμψει τηλεοπτικά με νέα εκπομπή από τον Ιανουάριο.

Προς το παρόν στο κανάλι του Αμαρουσίου ετοιμάζονται στις 15 Σεπτεμβρίου για την έναρξη του «Πρωινού» και στις 20 του μήνα πιθανότατα θα κάνει πρεμιέρα η νέα πρωινή infotainment εκπομπή της Ελένης Τσολάκη για τον οποίο πιθανός τίτλος είναι «Το Πρωινό Σαββατοκύριακο».

