MasterChef: Το X «δίκασε» τη Μενεξιά - «Θα σου δώσουμε την ποδιά γιατί φαίνεσαι εξαιρετική για μαναφούκια»

Πρεμιέρα χθες Κυριακή (18/1) για τον δέκατο κύκλο του MasterChef στο Star με τους τρεις κριτές Σωτήρη Κοντιζά, Λεωνίδα Κουτσόπουλο και Πάνο Ιωαννίδη υποδέχτηκαν στο πλατό τους υποψήφιους παίκτες, αφού φέτος όλοι θα περνάνε από οντισιόν για να κερδίσουν μια θέση στο σπίτι.
Μία από τις παίκτριες που κέρδισε την προσοχή του κοινού ήταν η Μενεξιά από τη Θεσσαλονίκη, αλλά όχι για τις μαγειρικές της ικανότητες. Εκεί έμεινε μάλλον μετεξεταστέα, αφού όλα τα σχετικά tweets στο X ήταν μάλλον αρνητικά με τους χρήστες να σχολιάζουν πως οι κριτές την πέρασαν λόγω χαρακτήρα, ώστε να κάνει άνω κάτω το σπίτι του MasterChef και όχι για το πιάτο της.
Ούτε ο Σωτήρης Κοντιζάς πείστηκε και έτσι από πλευράς του ψήφισε «όχι», σε αντίθεση με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο και τον Πάνο Ιωαννίδη που της έδωσαν το πράσινο φως για να συνεχίσει στην επόμενη φάση.
