Η μισή σχεδόν Ελλάδα είδε την Εθνική - Η τηλεθέαση που έκανε ο Alpha στον αγώνα

Μπορεί η Εθνική Ελλάδας να ηττήθηκε χθες στη Γλασκώβη με 3-1 από τη Σκωτία, αλλά σάρωσε από πλευράς τηλεθέασης, χαρίζοντας στον Alpha ξεκάθαρη πρωτιά και στις δύο κατηγορίες κοινού με ποσοστά τηλεθέασης που θυμίζουν άλλες εποχές και πλέον τα κανάλια βλέπουν με τα κιάλια.

Αναλυτικότερα στο δυναμικό κοινό (18-54) ο αγώνας της Εθνικής σημείωσε μέσο όρο 36,1%, ενώ στο τέταρτο 23:15-23:30 η τηλεθέαση άγγιξε το 40,4%, ενώ στο γενικό σύνολο, ο αγώνας σημείωσε ποσοστό 37%, με την τηλεθέαση να εκτινάσσεται - πάλι στο τέταρτο 23:15-23:30 - στο 43,3%.

Από κει και πέρα στο δυναμικό κοινό δεύτερο ήρθε το Hotel Elvira με 13,7% και τρίτη η Γη της Ελιάς με 9,4%. Ακολούθησε η πρεμιέρα του νέου κύκλου του First Dates στο Star με 8,7%, ενώ το Exathlon περιορίστηκε σε 4,7%.

Ακολούθησαν οι σειρές της ΕΡΤ με την Ηλέκτρα να σημειώνει 2,8%, το Απαραίτητο Φως 1,7% και το Παιδί με 1,2%.

Στο γενικό σύνολο τώρα δεύτερη ήρθε η Γη της Ελιάς με 13,7% και τρίτο το Hotel Elvira με 13%, ενώ ακολούθησε το First Dates με 7,4% και μια ανάσα πίσω το Exathlon με 7,3%.

Στη συνέχεια η Ηλέκτρα σημείωσε 6,2%, το Απαραίτητο Φως 2,5% και τέλος το Παιδί με ποσοστό 2,4%.