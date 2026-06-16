Τσιμτσιλή για επεισόδιο Λιάγκα - Αρναούτογλου: «Τον λυπήθηκα τον Γιώργο, εκεί το αποτελείωσε»

Τη χθεσινή τηλεφωνική παρέμβαση του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «Πρωινό» σχολίασαν σήμερα (16/6) η Σταματίνα Τσιμτσιλή και η Τίνα Μεσσαροπούλου με την πρώτη να αναφέρει σε ποιο σημείο λυπήθηκε τον Γιώργο Λιάγκα και γιατί, ενώ η δεύτερη έκανε λόγο για κόντρα χρόνων μεταξύ των δύο παρουσιαστών του ΑΝΤ1.

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«Η αλήθεια είναι ότι ο Γρηγόρης, έτσι όπως το αποτύπωσε, δεν έχει άδικο, γιατί οι περισσότερες εκπομπές υπηρετούν μια σκαλέτα που έχει πολλά κοινωνικά, πολιτικά και ζητήματα επικαιρότητας που κατά κύριο λόγο, ξέρεις, σου σφίγγουν την καρδούλα. Και μπορεί να έχουν και κάποια ψυχαγωγικά ζητήματα», είπε αρχικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Εσείς μείνατε σε αυτό τώρα; Κοίταξε, πίσω από αυτό το τηλεφώνημα, υπάρχει μία κόντρα χρόνων. Επίσης, υπάρχει και μία -πώς να το πω;- πρόταση χρόνων του Γρηγόρη για να επανέλθει κάποια στιγμή στο πρωινό.

Δεν το έχει κρύψει ότι θέλει να το κάνει με τους δικούς του όρους που είναι λίγο πολύ οι όροι που περιέγραψε. Αυτό που κάνει στο ραδιόφωνο λίγο ως πολύ να το κάνει και στην τηλεόραση με την ίδια παρέα», σχολίασε με τη σειρά της η Τίνα Μεσσαροπούλου.

«Ναι, αλλά αν το ήθελε τόσο πολύ θα έβγαινε στην εκπομπή του Γιώργου να το υπονοήσει;» ρώτησε η παρουσιάστρια του Happy Day.

«Τι σας κάνει εντύπωση από αυτό που ακούσατε; Ο Γρηγόρης είναι ένας άνθρωπος που είναι πάρα πολύ αυθόρμητος και αυτό που σκέφτεται, αυτό και κάνει. Δεν νομίζω να το πολυσκέφτηκε πάρα πολύ. Θέλω να πω ότι, αυτό ήθελε να κάνει εκείνη την ώρα, αυτό έκανε», πρόσθεσε η Τίνα Μεσσαροπούλου.

«Αλλά εγώ εκεί που λυπήθηκα τον Γιώργο - και δεν το λέω ειρωνικά, το λέω πολύ σοβαρά - είναι ότι πάει να του πει "εμάς γιατί μας βάζεις, κι εμείς παίζουμε ψυχαγωγικά θέματα;", και είναι αυτό που λες, "τι ήθελες να ρωτήσεις;", γιατί εκεί τον αποτελείωσε», ανέφερε σε εκείνο το σημείο η Σταματίνα Τσιμτσιλή.