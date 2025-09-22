Η μπηχτή του Σπύρου Μπίμπιλα για την γραμματική και τα ελληνικά της Νεφέλης Μεγκ

O Σπύρος Μπιμπίλας παρέδωσε μαθήματα ελληνικών στην Νεφέλη Μεγκ με ανάρτησή του στο Facebook, σχολιάζοντας ένα λάθος που σύμφωνα με εκείνον έκανε έξι φορές στον αέρα της εκπομπής της.

«Η προστακτική δεν θέλει αύξηση..ΑΠΟΔΕΙΞΕ ΤΟ είναι το σωστό» ανέφερε συγκεκριμένα ο ηθοποιός κατηγορώντας την ότι το είπε έξι φορές λάθος όταν σχολίαζε στην εκπομπή της την υπόθεση της Μακρόν.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας εξέφρασε την ανησυχία του για την συχνή κακοποίηση που δέχεται η ελληνική γλώσσα και τόνισε πως «όσοι μιλάμε δημόσια, φροντίσουμε να μιλάμε σωστά ελληνικά», ενώ στην συνέχεια παρέθεσε μερικά ακόμα παραδείγματα που δεν αντέχει να ακούει άλλο στον δημόσιο λόγο.

Έκλεισε την ανάρτηση του καλώντας όλους τους ανθρώπους την τηλεόρασης να «αντισταθούν στην κακοποίηση της γλώσσας μας».

Διαβάστε ακόμα: Η Νεφέλη Μεγκ απαντά για το Πλυντήριο: «Η λάσπη που πετάτε λέγεται απλώς κόμπλεξ»

Η αναλυτική δημοσίευση του Σπύρου Μπιμπίλα

«Aγαπητη Νεφέλη Μεγκ που σε πολλά "συμφωνώ" μαζί σου, άκουσα στην εκπομπή σου την αναφορά στην Μακρον και 6 φορές χρησιμοποιώντας προστακτική ανέφερες την λέξη "απέδειξε το" ( απέδειξε ότι είσαι γυναίκα) για την Μακρον... Η προστακτική δεν θέλει αύξηση... ΑΠΟΔΕΙΞΕ ΤΟ ειναι το σωστό.. Οσοι μιλάμε δημόσια ας φροντισουμε να μιλάμε σωστά ελληνικά. Συχνά ακούω στις ειδήσεις "Η λεωφόρο" , !!!! "η επάνοδο" !!!! πάει το τελικό ς της αρχαίας μας υπεροχης γλώσσας...Όχι παιδιά..Αντισταθείτε στην κακοποίηση της γλώσσας μας.θα μας κάνει καλό»