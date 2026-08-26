Η νέα ενημερωτική εκπομπή του Mega και η αλλαγή στη φυσιογνωμία του Σαββατοκύριακου

Αλλάζει η φυσιογνωμία του προγράμματος του Mega το Σαββατοκύριακο από τη νέα τηλεοπτική σεζόν με τρεις ενημερωτικές εκπομπές να αποτελούν τον κορμό του ζωντανού προγράμματος.

Το Mega Σαββατοκύριακο με τους Ντίνο Σιωμόπουλο και τη Στέλλα Γκαντώνα συνεχίζεται για μια ακόμη τηλεοπτική σεζόν.

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Γύρω στις 10.00 – και μετά τη μετακόμιση της Σίσσυς Χρηστίδου και όλης της ομάδα του «Χαμογέλα και πάλι!» στο καθημερινό πρόγραμμα – θα ξεκινά νέα ενημερωτική εκπομπή με παρουσιαστές τους Βασίλη Τσεκούρα και Ζήση Μούσιο.

Η εκπομπή θα είναι σε πιο χαλαρούς ρυθμούς και στο τελευταίο κομμάτι θα έχει και ενότητα lifestyle εξ’ ου και αναζητείται η προσθήκη μιας γυναικείας παρουσίας. Μετά το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων η ενημέρωση συνεχίζεται στο Mega με την εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» με την Αναστασία Γιάμαλη να μπαίνει αισίως στην 3η της σεζόν.

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Η εκπομπή πέρυσι σημείωσε αξιοσημείωτη άνοδο στα ποσοστά τηλεθέασης τόσο στο σύνολο όσο και στο δυναμικό κοινό ηλικίας 18 – 54.