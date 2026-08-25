ΣΚΑΪ: Όλες οι αλλαγές το Σαββατοκύριακο - Η εκπομπή που κόπηκε και το ανακάτεμα της «τράπουλας»

Το Σάββατο 29 Αυγούστου ξεκινούν οι πρωινές εκπομπές του Σαββατοκύριακου στον ΣΚΑΪ. Χωρίς αλλαγές στο περιεχόμενο θα κάνει πρεμιέρα το «Καλημέρα» με τη Φαίη Μαυραγάνη, καθώς η εκπομπή κρίνεται απόλυτα επιτυχημένη.

Ωστόσο θα ενισχυθεί με την παρουσία της δημοσιογράφου Μαρίας Αχουλιά στο τιμόνι της αρχισυνταξίας. Αποτελούσε για πολλά χρόνια στενή συνεργάτιδα της Φαίης Μαυραγάνη στο παρελθόν.

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Ξεκίνησαν να συνεργάζονται στο παλιό Epsilon, συνέχισαν στο Open αλλά στη συνέχεια και στον ΑΝΤ1 όταν πήρε για δύο χρόνια μεταγραφή η Φαίη Μαυραγάνη στο κανάλι του Αμαρουσίου παρουσιάζοντας την εκπομπή «Στούντιο με Θέα».

Η συνεργασία διακόπηκε για τα επόμενα δύο χρόνια: Η Φαίη Μαυραγάνη μετακινήθηκε στον ΣΚΑΪ ενώ η Μαρία Αχουλιά παρέμεινε αρχικά στον ΑΝΤ1 στην αρχισυνταξία των «Weekenders» και μετά από μια σεζόν μετακόμισε στην ΕΡΤ στην αρχισυνταξία των πρωινών «Συνδέσεων».

Τη φετινή σεζόν Μαυραγάνη και Αχουλιά θα συνεργαστούν ξανά στον ΣΚΑΪ. Μετά το «σπάσιμο» του διδύμου Γρηγοριάδη – Πιτταρά με τον δεύτερο να μετακομίζει στο «Σήμερα» δίπλα στον Δημήτρη Οικονόμου, ο ΣΚΑΪ αποφάσισε να μην συνεχιστεί η εκπομπή «Δεκατιανοί».

Το νέο δίδυμο είναι ο Γιώργος Γρηγοριάδης και η Μίνα Καραμήτρου με την εκπομπή «Ρεπορτάζ στις 10» που θα βασίζεται σε πολλές ζωντανές συνδέσεις. Η πρωινή εκπομπή του ΣΚΑΪ αλλάζει και σε διάρκεια καθώς θα ξεκινά στις 9.45 και θα έχει τρίωρη διάρκεια μέχρι τις 12.45.

Μια εβδομάδα αργότερα το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει στις 14.30 το μεσημέρι η δεύτερη σεζόν του «Weekend Live» με τον Δημήτρη Πανόπουλο και τη Μάρτζυ Λαζάρου.

Όπως προκύπτει και από το τρέϊλερ η εκπομπή στη νέα τηλεοπτική χρονιά μετατρέπεται σε αμιγώς ενημερωτική οπότε το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στον Δημήτρη Πανόπουλο με μεγάλη εμπειρία στο πολιτικό, στο δικαστικό και στο ελεύθερο ρεπορτάζ.

Από την αρχισυνταξία της εκπομπής αποχώρησε ο Νίκος Σερεμετάκης ο οποίος ανέλαβε την αρχισυνταξία του late night show του Φάνη Λαμπρόπουλου το οποίο επίσης συνεχίζει για δεύτερη σεζόν στη συχνότητα του ΣΚΑΪ.