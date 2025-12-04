Η Ντορέττα Παπαδημητρίου φαβορί να παρουσιάσει το «Lingo»: Το σενάριο για το πότε θα προβληθεί

Συνεχίζονται οι προετοιμασίες του Lingo του νέου τηλεπαιχνιδιού το οποίο εξασφάλισε το STAR και στο οποίο οι παίκτες καλούνται να αποκρυπτογραφήσουν και τελικά να βρουν τις μυστικές λέξεις.

Οι δύο ομάδες των διαγωνιζόμενων πρέπει να λύσουν τους γρίφους των μυστικών λέξεων έχοντας συγκεκριμένο αριθμό προσπαθειών για φθάσουν στον επιθυμητό

στόχο. Τα σωστά γράμματα αποκαλύπτονται σταδιακά.

Οι παίκτες που θα καταφέρουν να φθάσουν στον τελικό γύρο θα πρέπει να βρουν την τελευταία μυστική λέξη την αποκαλούμενη και «Super Lingo». Το προηγούμενο χρονικό διάστημα πέρασαν από δοκιμαστικό η Ελένη Βουλγαράκη, ο Νικόλας Ράπτης, ο Δημήτρης Μακαλιάς και ο influencer Δημήτρης Μπάρμπας.

Το νέο πρόσωπο είναι η Ντορέττα Παπαδημητρίου που συγκεντρώνει πολύ υψηλές πιθανότητες να είναι αυτή τελικά που θα βρεθεί στο τιμόνι της παρουσίασης. Η τελευταία δουλειά της γνωστής ηθοποιού όσον αφορά στο κομμάτι της παρουσίασης ήταν το 2021 με το μαγειρικό ριάλιτι «Game of Chefs» στον ΑΝΤ1 ενώ στις αρχές της φετινής σεζόν είχε ακουστεί έντονα το όνομά της για της «Μαμα -δες» της ΕΡΤ μετά τις πολύ καλές εντυπώσεις που είχε αφήσει στην παρουσίαση ενός επεισοδίου τον περασμένο Φεβρουάριο.

Τελικά ωστόσο η Δημόσια Τηλεόραση επέλεξε να συνεχίσει το μοντέλο της εκ περιτροπής παρουσίασης. Πάντως από δοκιμαστικό για το νέο παιχνίδι του STAR αναμένεται να περάσουν προσεχώς και άλλα πρόσωπα.

Δεν υπάρχει ακόμη πλάνο πρεμιέρας ωστόσο δεν αποκλείεται το νέο παιχνίδι να ξεκινήσει να προβάλλεται μέσα στην τρέχουσα τηλεοπτική περίοδο.