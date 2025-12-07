Η παλιά καραβάνα που έδιωξε την ψύχρα ανάμεσα σε Γιώργο Λιάγκα και Γρηγόρη Αρναούτογλου

Μετά τις κατευναστικές δηλώσεις του Γιώργου Λιάγκα στο «Πρωινό» της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου για τη σχέση του με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου η σκυτάλη πέρασε την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου στον δεύτερο που παραχώρησε δηλώσεις στο «Πρωινό Σαββατοκύριακο».

«Δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι με τον Γιώργο. Είμαστε στο ίδιο κανάλι. Δεν υπάρχει κάτι επί προσωπικού. Οπότε, έτσι όπως είπαμε, πάμε για ένα φαγητό… Και πήγαμε, δεν πήγαμε; Και βγήκαμε, τα είπαμε, μια χαρά. Όλα καλά». Όλα βαίνουν σύμφωνα με τον σχεδιασμό που έκανε ο ΑΝΤ1 και ήθελε επικοινωνιακά να δοθεί τέλος στην άτυπη αυτή κόντρα.

Ποιες εκπομπές αλλάζουν για τον τηλεμαραθώνιο

Ο τηλεμαραθώνιος οι λεπτομέρειες του οποίου αλλά και ο σκοπός του θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες από τη Διεύθυνση επικοινωνίας του σταθμού είναι το μεγάλο πρότζεκτ αυτή τη στιγμή του καναλιού του Αμαρουσίου και τα στελέχη δεν ήθελαν να υπάρχει καμία σκιά πάνω από αυτό. Ολόκληρη η Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου θα είναι αφιερωμένη στον τηλεμαραθώνιο και πάνω σε αυτόν θα προσαρμοστούν όλες οι ζωντανές εκπομπές του ΑΝΤ1 («Καλημέρα Ελλάδα», «Το Πρωινό», «Αποκαλύψεις», «Ράδιο Αρβύλα») αλλά και τα μαγνητοσκοπημένα τηλεπαιχνίδια («Ρουκ Ζουκ», «5Χ5») ενώ φυσικά θα υπάρχουν εκτενείς αναφορές και στα δελτία ειδήσεων.

Η βραδινή μετάδοση θα ξεκινήσει στις 21.00 με κεντρικό παρουσιαστή τον Γρηγόρη Αρναούτογλου ο οποίος θα έχει στο ακουστικό του τη Νάνσυ Αντωνίου. Από την τουλάχιστον τρίωρης διάρκειας βραδινή εκπομπή θα παρελάσουν όλοι οι παρουσιαστές του ΑΝΤ1 συμπεριλαμβανομένων και αυτών που δεν έχουν τώρα παρουσία στον «αέρα» του καναλιού αλλά ανήκουν στο δυναμικό του όπως ο Γιώργος Παπαδάκης, η Κατερίνα Καραβάτου και ο Σπύρος Σούλης.

Η live συνάντηση Λιάγκα - Αρναούτογλου

Στο πλαίσιο αυτό θα περάσει από τη μεγάλη βραδιά και ο Γιώργος Λιάγκας σε μια live τηλεοπτική συνάντηση με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου η οποία έχει να συμβεί πολλά χρόνια. Το πρόσωπο «κλειδί» που βοήθησε στη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των δύο παρουσιαστών είναι και αυτό που θα έχει την επιμέλεια του βραδινού τηλεμαραθωνίου. Πρόκειται για τον Βαγγέλη Περρή ο οποίος στο ενεργητικό του έχει μακρόχρονη συνεργασία τόσο με τον Γιώργο Λιάγκα όσο και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Ο ΑΝΤ1 θέλει σε μια δύσκολη σεζόν για το κανάλι να δώσει μήνυμα ενότητας του έμψυχου δυναμικού του κάτι το οποίο μετά τις τελευταίες εξελίξεις ξεκάθαρα επιτυγχάνεται.