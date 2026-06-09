Η Παραλία μεταγλωττίστηκε στα ιταλικά: Η αντίδραση του Λογοθέτη για τη φωνή του Αρχοντάκη

Η αγαπημένη σειρά της ΕΡΤ «Η παραλία» ξεκίνησε το ταξίδι της στην ιταλική τηλεόραση. Όπως είχε ανακοινωθεί το προηγούμενο διάστημα η δραματική σειρά που αγαπήθηκε από το κοινό για τις δυνατές ερμηνείες της και τη μεταφορά μιας άλλης εποχής στις οθόνες μας, μεταγλωττίστηκε στα ιταλικά και πλέον προβάλλεται από τη RAI.

Μάλιστα, είναι η πρώτη ελληνική σειρά πολλών επεισοδίων που ταξιδεύει στο εξωτερικό και μάλιστα σε μια μεγάλη αγορά, όπως η Ιταλία.

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Ο πρωταγωνιστής της σειράς Αλέξανδρος Λογοθέτης, ο οποίος υποδύθηκε τον σκληρό επιχειρηματία Διονύση Αρχοντάκη δημοσίευσε ένα μικρό απόσπασμα από το πρώτο επεισόδιο με τη Γιούλικα Σκαφιδά, η οποία υποδύθηκε στην «Παραλία» τη ζωγράφο σύζυγό του.

Αν και θαυμαστές του επισήμαναν πως η φωνή του ήταν μέρος του επιβλητικού χαρακτήρα του Αρχοντάκη και δεν αντιγράφεται, εκείνος δήλωσε πως δεν είναι δυσαρεστημένος από την επιλογή που έγινε από τη RAI. «Παρόλα αυτά δεν είμαι δυσαρεστημένος με τη φωνή που επέλεξαν» σχολίασε ο ηθοποιός.

Η απάντηση του Αλέξανδρου Λογοθέτη | Instagram

Λίγα λόγια για την Παραλία

Η σειρά, που αντλεί την έμπνευσή της από την πρωτότυπη ιδέα των Πηνελόπης Κουρτζή και Αυγής Βάγια, σε σενάριο του Παναγιώτη Ιωσηφέλη και σκηνοθεσία του Στέφανου Μπλάτσου, μεταφέρει το κοινό στα Μάταλα της Κρήτης, στα τέλη της δεκαετίας τους ’60. Εκεί, κάτω από τη σκιά των επιβλητικών βράχων, μυστήριο, έρωτες και συγκλονιστικές ανθρώπινες ιστορίες συμπληρώνουν το ειδυλλιακό σκηνικό.

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Αξίζει να αναφέρουμε ότι η σειρά ήταν υποψήφια στα Seoul International Drama Awards, που αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς παγκοσμίως στον χώρο της τηλεοπτικής μυθοπλασίας. Επιλέχθηκε ανάμεσα σε 276 συμμετοχές από 50 χώρες και προκρίθηκε στην τελική φάση, όπου συνολικά διαγωνίστηκαν 24 παραγωγές και 32 συντελεστές, για το Βραβείο Καλύτερης Σειράς, ενώ ο Γιώργος Νινιός, διεκδίκησε το Βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας για την καθηλωτική ερμηνεία του στον ρόλο του Δημητρού.