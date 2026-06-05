«Άναψε» η Βούλγαρη, πέταξε το σακάκι και απάντησε ο Χασαπόπουλος: «American bar» - «Θα κάνω επανάσταση»

Η Ανθή Βούλγαρη και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος έχουν καλή χημεία και αποτέλεσμα αυτού είναι να χαρίζουν σκηνές τηλεοπτικής μαγείας ανά καιρούς.
Σήμερα, Παρασκευή (05/06) το πρωί και ενώ σχολίαζαν βίντεο με την τελευταία εμφάνιση της Μπιάνκα Σενσόρι, συζύγου του Κάνιε Γουέστ - ή Γι - η Ανθή Βούλγαρη ζεστάθηκε και αποφάσισε να βγάλει λίγο τους ώμους της έξω.
«Αντί να φουντώνουν οι άνδρες, φουντώνουν οι γυναίκες» σχολίασε ο Χασαπόπουλος, με την συμπαρουσιάστριά του να λέει: «Θα βγάλω λίγο έξω τον ώμο μου, γιατί ζεσταίνομαι».
Εκείνος, με χιουμοριστική διάθεση, έβαλε τον Διονύση Παπαγιαννόπουλο από μέσα του και της είπε: «Εδώ δεν είμαστε μπαρ, το κάναμε American bar εδώ μέσα».
Τότε η Ανθή, έκανε την προσωπική της επανάσταση.
Σηκώθηκε, πέταξε το σακάκι και του είπε: «Με έχει βγάλει εκτός εαυτού, επανάσταση θα κάνω».
Ο παρουσιαστής απέμεινε να την κοιτάζει καθώς έπεφτε το σήμα των διαφημίσεων.
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