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«Άναψε» η Βούλγαρη, πέταξε το σακάκι και απάντησε ο Χασαπόπουλος: «American bar» - «Θα κάνω επανάσταση»

Η Ανθή Βούλγαρη και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος έχουν καλή χημεία και αυτό φαίνεται συχνά πυκνά από τις χιουμοριστικές διαφωνίες τους.

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Ανθή Βούλγαρη - Ιορδάνης Χασαπόπουλος
Ανθή Βούλγαρη - Ιορδάνης Χασαπόπουλος | YouTube/ZTV Videos
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Η Ανθή Βούλγαρη και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος έχουν καλή χημεία και αποτέλεσμα αυτού είναι να χαρίζουν σκηνές τηλεοπτικής μαγείας ανά καιρούς.

Σήμερα, Παρασκευή (05/06) το πρωί και ενώ σχολίαζαν βίντεο με την τελευταία εμφάνιση της Μπιάνκα Σενσόρι, συζύγου του Κάνιε Γουέστ - ή Γι - η Ανθή Βούλγαρη ζεστάθηκε και αποφάσισε να βγάλει λίγο τους ώμους της έξω.

«Αντί να φουντώνουν οι άνδρες, φουντώνουν οι γυναίκες» σχολίασε ο Χασαπόπουλος, με την συμπαρουσιάστριά του να λέει: «Θα βγάλω λίγο έξω τον ώμο μου, γιατί ζεσταίνομαι».

Εκείνος, με χιουμοριστική διάθεση, έβαλε τον Διονύση Παπαγιαννόπουλο από μέσα του και της είπε: «Εδώ δεν είμαστε μπαρ, το κάναμε American bar εδώ μέσα».

Τότε η Ανθή, έκανε την προσωπική της επανάσταση.

Σηκώθηκε, πέταξε το σακάκι και του είπε: «Με έχει βγάλει εκτός εαυτού, επανάσταση θα κάνω».

Ο παρουσιαστής απέμεινε να την κοιτάζει καθώς έπεφτε το σήμα των διαφημίσεων. 

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