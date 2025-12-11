Η πρώτη ΑΙ παρουσιάστρια ειδήσεων στην Ελλάδα ακούει στο όνομα Σοφία και «δουλεύει» στον ΣΚΑΪ

Την πρώτη ΑΙ παρουσιάστρια ειδήσεων στην Ελλάδα που ακούει στο όνομα Σοφία δημιούργησε ο ΣΚΑΪ.
Ο Όμιλος ΣΚΑΪ μπροστά στις digital εξελίξεις, κάνει το δικό του βήμα και παρουσίασε την πρώτη AI news anchorwoman στην Ελλάδα, η οποία είναι σχεδιασμένη αποκλειστικά για το digital περιβάλλον και τα social media.
Δείτε πώς μας τη σύστησε η Σία Κοσιώνη μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού το βράδυ της Τετάρτης (10/12):
Η Σοφία κάθε μέρα (Δευτέρα με Παρασκευή) παρουσιάζει τις ειδήσεις για το αγγλόφωνο κοινό που ζει στη χώρα μας μέσα από το skai.gr, η δημοσιογραφική ομάδα του οποίου διαχειρίζεται τόσο την ίδια όσο και αυτό το διαφορετικό δελτίο ειδήσεων.
