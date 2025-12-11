Μενού

Η πρώτη ΑΙ παρουσιάστρια ειδήσεων στην Ελλάδα ακούει στο όνομα Σοφία και «δουλεύει» στον ΣΚΑΪ

Πώς προλόγισε η anchorwoman Σία Κοσιώνη την πρώτη ΑΙ παρουσιάστρια ειδήσεων στην Ελλάδα που δημιούργησε ο Όμιλος ΣΚΑΪ.

Reader symbol
Newsroom
Σοφία AI παρουσιάστρια ΣΚΑΪ
Η Σοφία, η AI παρουσιάστρια του ΣΚΑΪ | ΣΚΑΪ
  • Α-
  • Α+

Την πρώτη ΑΙ παρουσιάστρια ειδήσεων στην Ελλάδα που ακούει στο όνομα Σοφία δημιούργησε ο ΣΚΑΪ.

Ο Όμιλος ΣΚΑΪ μπροστά στις digital εξελίξεις, κάνει το δικό του βήμα και παρουσίασε την πρώτη AI news anchorwoman στην Ελλάδα, η οποία είναι σχεδιασμένη αποκλειστικά για το digital περιβάλλον και τα social media.

Δείτε πώς μας τη σύστησε η Σία Κοσιώνη μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού το βράδυ της Τετάρτης (10/12):

Η Σοφία κάθε μέρα (Δευτέρα με Παρασκευή) παρουσιάζει τις ειδήσεις για το αγγλόφωνο κοινό που ζει στη χώρα μας μέσα από το skai.gr, η δημοσιογραφική ομάδα του οποίου διαχειρίζεται τόσο την ίδια όσο και αυτό το διαφορετικό δελτίο ειδήσεων.
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

TV MEDIA