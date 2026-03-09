Η πρώτη αποχώρηση από το STAR θέτει ερωτήματα για το μέλλον του Breakfast @STAR

Αποχωρεί στο τέλος της σεζόν ο επιτυχημένος αρχισυντάκτης του «Breakfast @STAR» Χρήστος Αϊβαλιώτης από την πρωινή ζώνη του καναλιού. Το ανακοίνωσε ο ίδιος στη διευθύντρια προγράμματος του σταθμού Κοραλία Γεωργακοπούλου σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του τηλεοπτικού σταθμού νωρίτερα από το προκαθορισμένο καθώς οι δύο πλευρές στην έναρξη της φετινής σεζόν είχαν συμφωνήσει η εν λόγω συνάντηση να γίνει τον Μάϊο το κανάλι ωστόσο επιθυμούσε να έχει καθαρή εικόνα για το τι μέλλει γενέσθαι νωρίτερα. Όσον αφορά στους παρουσιαστές της εκπομπής Ετεοκλή Παύλου και Ελένη Χατζίδου το ραντεβού θα πραγματοποιηθεί αργότερα προς τη λήξη του συμβολαίου τους καθώς ως γνωστόν έχουν μονοετή σύμβαση με τον τηλεοπτικό σταθμό της Κηφισιάς.

Τα σενάρια που θέλουν τη Μπέττυ Μαγγίρα να αναλαμβάνει την πρωινή ζώνη από την επόμενη τηλεοπτική σεζόν έχοντας μάλιστα στο πλευρό της τον Δημήτρη Μακαλιά συνεχίζουν να διακινούνται χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επιβεβαίωση ούτε από την πλευρά της παρουσιάστριας ούτε φυσικά και από το κανάλι. Το μόνο που θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο στην παρούσα χρονική συγκυρία είναι η επιθυμία του STAR για συνεργασία με την perfomer χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται το πλαίσιο αυτής.