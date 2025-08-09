Η πρώτη φορά χωρίς άνδρα παρουσιαστή για το Κοινωνία Ώρα Mega

Ένα γυναικείο δίδυμο θα κρατήσει τις επόμενες ημέρες τη σκυτάλη της πρωινής ενημέρωσης στο Mega. Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά καθώς πάντα υπήρχε ζευγάρι στην παρουσίαση άντρας – γυναίκα, ενώ στην προηγούμενη φάση λειτουργίας του Μεγάλου Καναλιού υπήρξαν αρκετά αντρικά δίδυμα με χαρακτηριστικότερο και μακροβιότερο αυτό του Δημήτρη Καμπουράκη με τον Γιώργο Οικονομέα.

Την παρουσίαση της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής αναλαμβάνουν από τη Δευτέρα 11 Αυγούστου η Σοφία Φασουλάκη και η Βελίκα Καραβάλτσιου. Όπως αναφέρει το δελτίο τύπου του σταθμού «Από τη Δευτέρα 11 Αυγούστου, η εκπομπή αποκτά νέα δυναμική, με τη Σοφία Φασουλάκη και τη Βελίκα Καραβάλτσιου να αναλαμβάνουν την παρουσίαση.

Δύο έμπειρες δημοσιογράφοι ενώνουν τις δυνάμεις τους για να μεταφέρουν στο τηλεοπτικό κοινό τα νέα της επικαιρότητας, με διεισδυτική ματιά και σύγχρονη προσέγγιση. Το πρωινό ενημερωτικό magazino του Mega συνδυάζει αρμονικά την κάλυψη των σημαντικών γεγονότων με τις απαραίτητες “ανάσες”, ώστε κάθε ημέρα να ξεκινά με θετική ενέργεια και την ολοκληρωμένη πληροφόρηση που χρειάζονται οι τηλεθεατές».

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η καλοκαιρινή περίοδος της εκπομπής θα ολοκληρωθεί στις 25 Αυγούστου ή το αργότερο την 1 η Σεπτεμβρίου οπότε και αναμένεται να επιστρέφουν στις θέσεις τους ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη.