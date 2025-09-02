Μενού

Η πρώτη πρωινή μάχη τηλεθέασης του Σαββατοκύριακου: Τι έδειξαν οι μετρήσεις

Οι μετρήσεις από την πρώτη πρωινή μάχη τηλεθέασης του Σαββατοκύριακου.

Μοιρασμένα ήταν τα μερίδια στην πρώτη «μάχη» της τηλεθέασης στην πολύ πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου. Στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ επέστρεψαν η Φαίη Μαυραγάνη με το «Καλημέρα» και οι «Δεκατιανοί» Γιώργος Γρηγοριάδης και Γιάννης Πιτταράς ενώ το νέο πολύ πρωινό δίδυμο στο Open στην εκπομπή «Τώρα Μαζί» είναι ο Χρήστος Τσιγουρής και η Χρύσα Φώσκολου.

Σύμφωνα με τα προσωρινά μεικτά μερίδια τηλεθέασης (συμπεριλαμβάνονται τα διαφημιστικά διαλλείματα) της εταιρίας μετρήσεων Nielsen, το Σάββατο 30 Αυγούστου το «Καλημέρα» με τη Φαίη Μαυραγάνη σημείωσε 11% στο δυναμικό κοινό και 20% στο γενικό σύνολο.

Οι «Δεκατιανοί» που ακολούθησαν στον ΣΚΑΪ (09.40 - 12.45) συγκέντρωσαν μέσο μερίδιο τηλεθέασης 11,8% στο δυναμικό κοινό 18-54, ενώ το νούμερο ήταν υψηλότερο στο σύνολο του κοινού και συγκεκριμένα 21,5%.

Η νέα πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Open σημείωσε ικανοποιητικά ποσοστά και συγκεκριμένα 6,6% στο δυναμικό κοινό 18 – 54 και 17,3% στο σύνολο του τηλεοπτικού
κοινού.

