Η πρώτη πρωινή μάχη τηλεθέασης του Σαββατοκύριακου: Τι έδειξαν οι μετρήσεις

Μοιρασμένα ήταν τα μερίδια στην πρώτη «μάχη» της τηλεθέασης στην πολύ πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου. Στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ επέστρεψαν η Φαίη Μαυραγάνη με το «Καλημέρα» και οι «Δεκατιανοί» Γιώργος Γρηγοριάδης και Γιάννης Πιτταράς ενώ το νέο πολύ πρωινό δίδυμο στο Open στην εκπομπή «Τώρα Μαζί» είναι ο Χρήστος Τσιγουρής και η Χρύσα Φώσκολου.

Σύμφωνα με τα προσωρινά μεικτά μερίδια τηλεθέασης (συμπεριλαμβάνονται τα διαφημιστικά διαλλείματα) της εταιρίας μετρήσεων Nielsen, το Σάββατο 30 Αυγούστου το «Καλημέρα» με τη Φαίη Μαυραγάνη σημείωσε 11% στο δυναμικό κοινό και 20% στο γενικό σύνολο.

Οι «Δεκατιανοί» που ακολούθησαν στον ΣΚΑΪ (09.40 - 12.45) συγκέντρωσαν μέσο μερίδιο τηλεθέασης 11,8% στο δυναμικό κοινό 18-54, ενώ το νούμερο ήταν υψηλότερο στο σύνολο του κοινού και συγκεκριμένα 21,5%.

Η νέα πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Open σημείωσε ικανοποιητικά ποσοστά και συγκεκριμένα 6,6% στο δυναμικό κοινό 18 – 54 και 17,3% στο σύνολο του τηλεοπτικού

κοινού.