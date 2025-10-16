Η Ράνια Τζίμα έκοψε το γέλιο του Πρετεντέρη: «Φαντάζομαι δεν θες να το πουν στην κόρη σου»

Πέρασε στα ψιλά, αλλά η Ράνια Τζίμα είχε (για μία ακόμη φορά) μία πολύ σωστή οπτική και αντιμετώπιση των πραγμάτων, σε σχέση με τον σχολιαστή του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Mega, Γιάννη Πρετεντέρη. Η διαφωνία τους, είχε να κάνει με την υπόθεση Δημήτρη Κυριαζίδη και την επιστροφή του στη ΝΔ.
Ο κ. Κυριαζίδης είχε αποπεμφθεί για το σεξιστικό και απαράδεκτο σχόλιο εις βάρος της Ζωής Κωνσταντινοπούλου, «άντε κάνε κανά παιδί». Μήνες περίπου διήρκησε η τιμωρία του και επανήλθε στην Κ.Ο. της ΝΔ.
Σχολιάζοντας το θέμα, σε δελτίο ειδήσεων του Mega των προηγούμεν ημερών, ο Γιάννης Πρετεντέρης, απάντησε στην απορία της Ράνιας Τζίμα: «Ο κύριος Κυριαζίδης δεν ελέγχθηκε για το κοινοβουλευτικό υφος αυτούς τους μήνες;», για να του απαντήσει «Καλά δεν έφαγε και ισόβια».
Συμπλήρωσε δε: «Τον έβγαλαν από την κοινοβουλευτική ομάδα και ξαναμπήκε».
Η Ράνια Τζίμα αποκρίθηκε: «Γιάννη τα υπεραπλουστεύεις τα πράγματα», για να πάρει την απάντηση: «Στη δική στου ομάδα να μην τον πάρεις».
Αφού η Ράνια Τζίμα, τόνισε «στη δική μου ομάδα, προφανώς», τότε του είπε: «Φαντάζομαι δεν θα ήθελες να το πουν στην κόρη σου».
Το γελάκι του Γιάννη Πρετεντέρη, όπως φαίνεται στο βίντεο, χάνεται και ρωτάει, «σε μένα;».
Η Ράνια Τζίμα απαντά: «Ναι και σε όσους έχουν συζύγους και κόρες. Δεν θέλουν αυτό να το πουν στις συζύγους και τις κόρες τους».
Τότε, ο Γιάννης Πρετεντέρης, είπε: «Όχι, όχι προς Θεού».
