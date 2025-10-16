Μενού

Η Ράνια Τζίμα έκοψε το γέλιο του Πρετεντέρη: «Φαντάζομαι δεν θες να το πουν στην κόρη σου»

Το γέλιο του Γιάννη Πρετεντέρη, όπως φαίνεται στο βίντεο, χάνεται.

Reader symbol
Newsroom
Ράνια Τζίμα Mega
Ράνια Τζίμα | Mega
  • Α-
  • Α+

Πέρασε στα ψιλά, αλλά η Ράνια Τζίμα είχε (για μία ακόμη φορά) μία πολύ σωστή οπτική και αντιμετώπιση των πραγμάτων, σε σχέση με τον σχολιαστή του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Mega, Γιάννη Πρετεντέρη. Η διαφωνία τους, είχε να κάνει με την υπόθεση Δημήτρη Κυριαζίδη και την επιστροφή του στη ΝΔ.

Ο κ. Κυριαζίδης είχε αποπεμφθεί για το σεξιστικό και απαράδεκτο σχόλιο εις βάρος της Ζωής Κωνσταντινοπούλου, «άντε κάνε κανά παιδί». Μήνες περίπου διήρκησε η τιμωρία του και επανήλθε στην Κ.Ο. της ΝΔ.

Διαβάστε ακόμα: «Έσπασε» με το μήνυμα Σαμαρά η Ράνια Τζίμα για την περιπέτεια υγείας του Γαβριήλ Σακελλαρίδη: «Με πήρε όλη η ΝΔ»

Σχολιάζοντας το θέμα, σε δελτίο ειδήσεων του Mega των προηγούμεν ημερών, ο Γιάννης Πρετεντέρης, απάντησε στην απορία της Ράνιας Τζίμα: «Ο κύριος Κυριαζίδης δεν ελέγχθηκε για το κοινοβουλευτικό υφος αυτούς τους μήνες;», για να του απαντήσει «Καλά δεν έφαγε και ισόβια».

Συμπλήρωσε δε: «Τον έβγαλαν από την κοινοβουλευτική ομάδα και ξαναμπήκε».

Η Ράνια Τζίμα αποκρίθηκε: «Γιάννη τα υπεραπλουστεύεις τα πράγματα», για να πάρει την απάντηση: «Στη δική στου ομάδα να μην τον πάρεις».

Αφού η Ράνια Τζίμα, τόνισε «στη δική μου ομάδα, προφανώς», τότε του είπε: «Φαντάζομαι δεν θα ήθελες να το πουν στην κόρη σου».

Το γελάκι του Γιάννη Πρετεντέρη, όπως φαίνεται στο βίντεο, χάνεται και ρωτάει, «σε μένα;».

Η Ράνια Τζίμα απαντά: «Ναι και σε όσους έχουν συζύγους και κόρες. Δεν θέλουν αυτό να το πουν στις συζύγους και τις κόρες τους».

Τότε, ο Γιάννης Πρετεντέρης, είπε: «Όχι, όχι προς Θεού».

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

TV MEDIA