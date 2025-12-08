Η σειρά που κέρδισε στο νήμα τη σκληρή μάχη της τηλεθέασης την Κυριακή

Εκπομπές, τηλεπαιχνίδια και σειρές έπεσαν στη μάχη για την πρωτιά της τηλεθέασης το βράδυ της Κυριακής 7 Δεκεμβρίου. Στην prime time, τα Φαντάσματα, το Voice και το «Μια νύχτα μόνο» πάλεψαν για την κατάκτηση της κορυφής, αλλά μόνο ένα από αυτά έκοψε πρώτο το «νήμα».

Συγκεκριμένα, τα Φαντάσματα ήταν αυτά που σημείωσαν τα υψηλότερα ποσοστά και με μέσο όρο 15,7% πήραν την πρωτιά στο δυναμικό κοινό.

Από εκεί και πέρα, ακολούθησε το Voice με 14,7%, το «Μια νύχτα μόνο» με 14,1%, το IQ160 με 12,6% και η Γη της Ελιάς με 11,5%, οι Τρομεροί γονείς 7,7%, ο Εκατομμυριούχος 7,4% και ο Δικαστής 3%.

Η «μάχη» της τηλεθέασης - Αναλυτικά τα ποσοστά

Όσον αφορά το γενικό σύνολο, το «Μια νύχτα μόνο» είχε μέσο όρο 20%, το Voice 18,4%, η Γη της Ελιάς 18,3%, ο Εκατομμυριούχος 12,5%, τα Φαντάσματα 12,3%, το IQ160 11,4%, οι Τρομεροί γονείς 7,8% και ο Δικαστής 4,5%.

Διαβάστε ακόμα: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας σε ρόλο έκπληξη: Το καλύτερο feat σε παιδικό τραγούδι

Η τηλεθέαση αναλυτικά

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Τα φαντάσματα – 15,7%

Voice – 14,7%

Μια νύχτα μόνο – 14,1%

IQ160 – 12,6%

Γη της Ελιάς – 11,5%

Τρομεροί γονείς – 7,7%

Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος – 7,4%

Ο δικαστής – 3%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Μια νύχτα μόνο – 20%

Voice – 18,4%

Γη της Ελιάς – 18,3%

Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος – 12,5%

Τα φαντάσματα – 12,3%

IQ160 – 11,4%

Τρομεροί γονείς – 7,8%

Ο δικαστής – 4,5%

Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.