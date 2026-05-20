Η σκοτεινή πλευρά διάσημου ριάλιτι: Γυναίκες καταγγέλουν βιασμούς στο «Married at First Sight»

Το βρετανικό ριάλιτι «Married at First Sight», που εδώ και δέκα σεζόν θεωρείται ένα από τα πιο επιτυχημένα προγράμματα του Channel 4, βρίσκεται στο μικροσκόπιο μετά τις καταγγελίες τριών γυναικών για βιασμό και σεξουαλική παρενόχληση κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Τις καταγγελίες έφερε στο φως το ντοκιμαντέρ του BBC Panorama που φέρει τον τίτλο «Η σκοτεινή πλευρά του Married at First Sight», ξεσηκώνοντας, όπως ήταν αναμενόμενο, θύελλα αντιδράσεων στην Βρετανία.

Οι τρεις πρώην παίκτριες του ριάλιτι, μίλησαν για τα όσα έζησαν από τους τηλεοπτικούς συζύγους τους, ενώ παράλληλα κατηγόρησαν την παραγωγή του ριάλιτι πως δεν τις προστάτευσε, καθώς και το Channel 4 που, σύμφωνα με τις ίδιες, ήταν ενήμερο για κάποιες καταγγελίες.

