Η Στεφανίδου απέναντι από τον Ευαγγελάτο: Ποια εκπομπή ξεκινάει πρώτη και ποιοι θα είναι μαζί τους

Η Τατιάνα Στεφανίδου, μετά από μια τηλεοπτική σεζόν εκτός τηλεόρασης, μετράει αντίστροφα για να επιστρέψει στους δέκτες μας μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ όπου θα παρουσιάζει την εκπομπή «Power Talk» στην απογευματινή ζώνη δίνοντας lead-in στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού.

Το Power Talk κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου και θα προβάλλεται από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 17.45, κάτι που σημαίνει ότι η Τατιάνα Στεφανίδου για 45 λεπτά θα είναι απέναντι από τον σύζυγό της, Νίκο Ευαγγελάτο, ο οποίος θα παρουσιάζει και φέτος από Δευτέρα έως Παρασκευή το Live News.

Το πάντα ισχυρό και ανανεωμένο «Live News» επιστρέφει από τη Δευτέρα 25 Αυγούστου - και καθημερινά - στις 15:40, στο Mega.

Ο Νίκος Ευαγγελάτος ανοίγει ξανά παράθυρο στον κόσμο, φιλτράροντας τις εξελίξεις με τη ματιά της εμπειρίας και της ευθύνης.

Διατηρώντας τη γνώριμη πλέον ταυτότητά του και παραμένοντας συντονισμένο με τις απαιτήσεις της εποχής, το «Live News» συνεχίζει να καινοτομεί. Με τα πρωτοποριακά AR γραφικά -σήμα κατατεθέν της- η εκπομπή ενισχύει την παρουσίαση της είδησης, καθιστώντας την πιο κατανοητή, άμεση και οπτικά καθηλωτική για τον τηλεθεατή.

Το «Live News» δεν ακολουθεί την επικαιρότητα, δίνει τον ρυθμό στις εξελίξεις. Ο Νίκος Ευαγγελάτος κατέστησε την ενημέρωση καθημερινή συνήθεια για εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες και η διαχρονική εμπιστοσύνη του κοινού έγινε δύναμη που του εξασφάλισε την απόλυτη κυριαρχία στην τηλεθέαση, με ρεκόρ επιδόσεων.

Δεν είναι η πρώτη φορά που Τατιάνα Στεφανίδου και Νίκος Ευαγγελάτος θα βρεθούν απέναντι την ίδια ώρα. Παρά το γεγονός ότι σε κατά καιρούς δηλώσεις της η παρουσιάστρια έχει ξεκαθαρίσει εδώ και χρόνια ότι δεν θέλει η εκπομπή της να παίζει την ίδια ώρα με εκείνη του συζύγου της, όπως έχει αποδειχθεί στην πράξη, κάτι τέτοιο δεν μπορεί να το αποφύγει, έστω εν μέρει.

Άλλωστε και το Tlive που παρουσίαζε τα προηγούμενα χρόνια στον Alpha για περίπου 40 - 45 λεπτά έπαιζε απέναντι από το Live News. Έτσι και τώρα οι δύο σύζυγοι για λίγη ώρα θα είναι τηλεοπτικοί «αντίπαλοι» και θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε ποιον από τους δύο θα επιλέγει το κοινό από μέρα σε μέρα.

Ποιοι δημοσιογράφοι θα είναι μαζί με τη Στεφανίδου

Σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε ότι στο πλατό της καινοτόμας κοινωνικής εκπομπής της Τατιάνας Στεφανίδου θα υπάρχουν πολίτες που θα σχολιάζουν τα «καυτά» θέματα της επικαιρότητας, θα εκφράζουν τις απορίες τους και θα μοιράζονται τις απόψεις τους χωρίς φίλτρο.

Θα παίρνουν θέση για όλα τα ζητήματα που αγγίζουν άμεσα την κοινωνία, που προκαλούν συζητήσεις, διαφωνίες και αναζητήσεις.

Στο πλευρό της Τατιάνας Στεφανίδου θα βρίσκονται τρεις έμπειροι δημοσιογράφοι, ο Παναγιώτης Σουρέλης, η Άρια Καλύβα και ο Γιάννης Μακρυγιάννης, οι οποίοι θα ανοίγουν την ατζέντα της ενημέρωσης και θα τροφοδοτούν τον διάλογο με αποκαλυπτικά ρεπορτάζ για την κοινωνική και πολιτική ζωή.

Σημαντική, για την εξέλιξη της εκπομπής, θα είναι και η συμμετοχή των τηλεθεατών, οι οποίοι θα ψηφίζουν μέσω ειδικής εφαρμογής από το κινητό τους τηλέφωνο στα ερωτήματα που θα τίθενται καθημερινά.

Ακόμη, θα σχολιάζουν μέσα από τους λογαριασμούς της εκπομπής στα social media, ενώ τα μηνύματά τους θα προβάλλονται στον τηλεοπτικό «αέρα» του Power Talk.