Τίνα Μεσσαροπούλου στον αέρα του Happy Day: «Εύχομαι όλα να γίνουν όπως πρέπει»

Η Τίνα Μεσσαροπούλου έχει την ονομαστική της εορτή σήμερα Κωνσταντίνου και Ελένης και η δημοσιογράφος βγήκε σε τηλεφωνική σύνδεση στο Happy Day, για πρώτη φορά μετά το ανεύρυσμα που υπέστη ο σύζυγός της, Γιώργος Μυλωνάκης, ο οποίος πλέον νοσηλεύεται σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία.

Στο πλευρό του είναι συνέχεια η Τίνα Μεσσαροπούλου, η οποία αφού ευχαρίστησε τη Σταματίνα Τσιμτσιλή και τους συνεργάτες της για τις ευχές, είπε:

«Παιδάκια μου, σας ευχαριστώ πολύ πολύ. Να μας χαίρονται, Κώστα μου. Σταματίνα, σε πρόλαβε. Σας αγαπώ πάρα πολύ, θέλω να σας πω ότι μου λείπετε πάρα πολύ. Θα ήθελα πολύ να είμαι εκεί μαζί σας. Θα τα πούμε όλα εν καιρώ».

«Πραγματικά σας ευχαριστώ για όλα γιατί σας αισθάνομαι σαν δεύτερη οικογένειά μου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω να ευχαριστήσω τον σταθμό, τη διοίκηση, όλους.

Δεν θέλω να ξεχάσω κανέναν γιατί μου έχουν φερθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και είμαι ευγνώμων. Σας ευχαριστώ για όλα! Εύχομαι όλα να γίνουν όπως πρέπει και σύντομα να είμαστε παρέα όλοι μαζί», πρόσθεσε η Τίνα Μεσσαροπούλου.