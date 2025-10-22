Η Ζόζεφιν το απόλυτο φαβορί να εκπροσωπήσει την Κύπρο στην Eurovision

Απόλυτο φαβορί της φετινής συμμετοχής της Κύπρου στη Eurovision αναδεικνύεται η Ζόζεφιν που όπως φαίνεται θα εκπροσωπήσει την χώρα στον μουσικό διαγωνισμό.
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της εκπομπής «Το Πρωινό», η Ζόζεφιν είναι η τραγουδίστρια που πρόκειται να συμμετάσχει στην Eurovision στο πλευρό της Κύπρου, ταξιδεύοντας στη Βιέννη που θα λάβει χώρα ο φετινός διαγωνισμός.
Η τραγουδίστρια είχε δηλώσει πολλές φορές στο παρελθόν την πρόθεσή της να πάρει μέρος στην Eurovision είτε με την Ελλάδα, είτε με την Κύπρο ωστόσο μέχρι τώρα δεν είχε έρθει η κατάλληλη πρόταση.
Σύμφωνα με την εκπομπή, η ίδια όταν είχε ερωτηθεί αν θα πήγαινε στον διαγωνισμό με την Ελλάδα είχε δηλώσει ότι δεν ήταν διατεθειμένη να περάσει την διαδικασία επιλογής και ήθελε να πάει με απευθείας ανάθεση.
- Με δύο φράσεις ο Φοίβος Δεληβοριάς έγραψε όλη την «αλήθεια» για τον Διονύση Σαββόπουλο
- Διονύσης Σαββόπουλος: «Ξυπνώ ένα βράδυ μούσκεμα» - Όταν αποκάλυψε τη μάχη με τον καρκίνο
- «Δύο μέτρα και δύο σταθμά για τη Βανδή»: Η Ανθή Βούλγαρη σχολίασε το «VIP» περιπολικό
- ΟΠΕΚΕΠΕ: Συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις - Μεγάλη επιχείρηση σε Αττική, Κρήτη και Βόρειο Ελλάδα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.