Μενού

Η Ζόζεφιν το απόλυτο φαβορί να εκπροσωπήσει την Κύπρο στην Eurovision

Το όνομα της Ζόζεφιν επικρατεί για την συμμετοχή της Κύπρου στη φετινή Eurovision.

Reader symbol
Newsroom
josephine1
Ορέστης Σεφέρογλου
  • Α-
  • Α+

Απόλυτο φαβορί της φετινής συμμετοχής της Κύπρου στη Eurovision αναδεικνύεται η Ζόζεφιν που όπως φαίνεται θα εκπροσωπήσει την χώρα στον μουσικό διαγωνισμό.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της εκπομπής «Το Πρωινό», η Ζόζεφιν είναι η τραγουδίστρια που πρόκειται να συμμετάσχει στην Eurovision στο πλευρό της Κύπρου, ταξιδεύοντας στη Βιέννη που θα λάβει χώρα ο φετινός διαγωνισμός.

Η τραγουδίστρια είχε δηλώσει πολλές φορές στο παρελθόν την πρόθεσή της να πάρει μέρος στην Eurovision είτε με την Ελλάδα, είτε με την Κύπρο ωστόσο μέχρι τώρα δεν είχε έρθει η κατάλληλη πρόταση.

Σύμφωνα με την εκπομπή, η ίδια όταν είχε ερωτηθεί αν θα πήγαινε στον διαγωνισμό με την Ελλάδα είχε δηλώσει ότι δεν ήταν διατεθειμένη να περάσει την διαδικασία επιλογής και ήθελε να πάει με απευθείας ανάθεση.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

TV MEDIA