Η Ζόζεφιν το απόλυτο φαβορί να εκπροσωπήσει την Κύπρο στην Eurovision

Απόλυτο φαβορί της φετινής συμμετοχής της Κύπρου στη Eurovision αναδεικνύεται η Ζόζεφιν που όπως φαίνεται θα εκπροσωπήσει την χώρα στον μουσικό διαγωνισμό.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της εκπομπής «Το Πρωινό», η Ζόζεφιν είναι η τραγουδίστρια που πρόκειται να συμμετάσχει στην Eurovision στο πλευρό της Κύπρου, ταξιδεύοντας στη Βιέννη που θα λάβει χώρα ο φετινός διαγωνισμός.

Η τραγουδίστρια είχε δηλώσει πολλές φορές στο παρελθόν την πρόθεσή της να πάρει μέρος στην Eurovision είτε με την Ελλάδα, είτε με την Κύπρο ωστόσο μέχρι τώρα δεν είχε έρθει η κατάλληλη πρόταση.

Σύμφωνα με την εκπομπή, η ίδια όταν είχε ερωτηθεί αν θα πήγαινε στον διαγωνισμό με την Ελλάδα είχε δηλώσει ότι δεν ήταν διατεθειμένη να περάσει την διαδικασία επιλογής και ήθελε να πάει με απευθείας ανάθεση.