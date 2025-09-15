Ηλέκτρα: Οι ηθοποιοί που παίζουν στη σειρά της ΕΡΤ

Η αγαπημένη σειρά «Ηλέκτρα» επιστρέφει για τρίτη σεζόν στην ΕΡΤ1, κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025 και θα προβάλλεται από Δευτέρα έως και Πέμπτη σε νέα ώρα μετάδοσης, στις 20:30.

«Ηλέκτρα»: Η πλοκή της σειράς

Σεπτέμβρης 1973, νήσος Αρσινόη: ο δήμαρχος Σωτήρης βρέθηκε νεκρός και το νησί βυθίζεται σε μοιρολόι και ύποπτες συμμαχίες. Η Ηλέκτρα, ο Παύλος και η Νεφέλη μένουν εκτός κηδείας ενώ η έρευνα και οι συναντήσεις αποκαλύπτουν πως ο θάνατος δεν είναι απλό γεγονός αλλά μέρος μιας καλά στήμένης παγίδας.

Οι κάτοικοι και οι ισχυροί παίκτες παίζουν σε μια σκακιέρα από μυστικά, πάθη και ψέματα, όπου κάθε κίνηση καθορίζει ποιος θα κερδίσει τον έλεγχο και ποια αλήθεια θα αποκαλυφθεί.

Το χώμα που σκεπάζει τον δήμαρχο είναι νωπό και οι κινήσεις στο μικρό νησί είναι περιορισμένες· πολλοί παίκτες, λίγες κινήσεις.

Ο Πέτρος Βρεττός junior επιστρέφει για να διεκδικήσει την αυτοκρατορία με τη στήριξη της μητέρας του Φιόνας. Ο Νικόλας, ο πιο απρόβλεπτος, και ένας μυστηριώδης άντρας στη ζωή της Ηλέκτρας αλλάζουν τις ισορροπίες.

Η Νεφέλη ορκίζεται ότι είδε τη μητέρα της να σκοτώνει τον Σωτήρη. Καθώς τα κομμάτια λιγοστεύουν, αποκαλύπτονται δεσμοί και επιλογές που οδηγούν στην τελική αποκάλυψη: η αλήθεια είναι απλή, αλλά δύσκολη, όπως ένα βαλς δυο μπρος ένα πίσω — κάτι που ο Σωτήρης φρόντισε όταν έστηνε την παγίδα του.

«Ηλέκτρα»: Οι περιλήψεις των 4 πρώτων επεισοδίων της σεζόν

Δευτέρα 15. 09, στις 20:30

Επεισόδιο 1ο.

Ένας αέρας παρασύρει τα πεσμένα φύλλα στα καλντερίμια της Αρσινόης. Μια σιωπή, απόκοσμη, σκεπάζει το νησί. Λίγο πριν όλα, αρχίσουν να ουρλιάζουν. Η Ηλέκτρα με τον Παύλο τρέχουν καβάλα σε δύο άλογα.

Ο Βλάσης τρέχει, αναζητώντας τη Νεφέλη. Μπαίνει λαχανιασμένος στο σπίτι του πατέρα της και βρίσκει τον Σωτήρη να κείται αιμόφυρτος. Η Νεφέλη; Πού είναι; Η Δανάη; Πώς γίνεται να βρίσκεται πίσω από τα κάγκελα του αναμορφωτηρίου;

Η Αγνή παλεύει να πείσει τον Νικόλα να πάνε στο νοσοκομείο. Στο αίμα τους, το δηλητήριο που της έδωσε ο ίδιος. Το παιδί μας, Νικόλα, ουρλιάζει εκείνη. Μα ο Νικόλας, στρέφει αλλού το βλέμμα.

Το αρχοντικό των Βρεττών, ζωσμένο στις φλόγες. Καταμεσής στο σαλόνι, αναίσθητοι ο Βρεττός και η Τιτίκα… Και στην όχθη του ποταμού, η Νεφέλη, αναίσθητη κι αυτή, με το νυχτικό της γεμάτο αίματα. Ένας αέρας παρασύρει τα πεσμένα φύλλα στα καλντερίμια της Αρσινόης. Φθινοπώριασε. Και όλα, είναι κατακόκκινα.

Τρίτη 16. 09, στις 20:30

Επεισόδιο 2ο.

Ενώ ο Χάρης προσπαθεί απεγνωσμένα να ενώσει τα κομμάτια του παζλ, γίνεται αντιληπτό πως από το νησί έχει εξαφανιστεί πολύς κόσμος για να πρόκειται για σύμπτωση: ο Παύλος και η Ηλέκτρα λείπουν και η Δόμνα φοβάται τα χειρότερα… Ο Νικόλας και η Τιτίκα δεν έχουν δώσει ακόμα σημεία ζωής, ενώ η Νεφέλη βρίσκεται στα χαμένα, μην μπορώντας να θυμηθεί το παραμικρό.

Στο μεταξύ, η είδηση του θανάτου του υπουργού γίνεται γνωστή και η Φιόνα είναι έτοιμη να κάνει την επόμενη κίνησή της. Στον Βασίλη, όμως, όλα τα τελευταία γεγονότα αρχίζουν να φαίνονται ύποπτα.

Μήπως ήρθε η ώρα να μιλήσει ανοιχτά με τον Κυριάκο και να δουν τι μπορούν να κάνουν; Ειδικά από τη στιγμή που κινδυνεύουν δικοί τους άνθρωποι. Κι ενώ η Ηλέκτρα με τον Παύλο προσπαθούν να διαφύγουν, συνειδητοποιούν πως βρίσκονται καθηλωμένοι στη μέση του πελάγους, χωρίς κανένας να γνωρίζει το στίγμα τους.

Αυτό όμως, δεν είναι το χειρότερο που τους επιφυλάσσει η μοίρα. Σε μια στιγμιαία αναλαμπή, ο Σωτήρης κάτι προλαβαίνει να ψελλίσει στον Βρεττό. Καταδεικνύει τον δολοφόνο του; Ή παλεύει να του πει κάτι άλλο;

Τετάρτη 17. 09, στις 20:30

Επεισόδιο 3ο.

Η Νεφέλη, παραξενεμένη από τη συμπεριφορά των γύρω της, αρχίζει να πιστεύει ότι κάτι της κρύβουν.

Παλεύει να θυμηθεί τι συνέβη, αλλά οι μνήμες της παραμένουν θολές. Παράλληλα, στο αρχοντικό των Βρεττών επικρατεί αναστάτωση, με τον Βρεττό να ψάχνει με μανία τον ένοχο για την απόπειρα δολοφονίας του Σωτήρη. Το βλέμμα του πέφτει πάνω στην Αγνή, την οποία και πιέζει να του πει όσα γνωρίζει, εκείνη όμω,ς πώς θα αντιδράσει;

Ο Χάρης και ο Μίμης μελετούν προσεκτικά στοιχεία και μαρτυρίες για την υπόθεση του Σωτήρη, έχοντας στα χέρια τους το ημερολόγιο της Ηλέκτρας.

Ο Χάρης είναι σκεπτικός για το αν θα πρέπει να το διαβάσουν. Τέλος, ο Παύλος και η Ηλέκτρα, εγκλωβισμένοι σ’ ένα καΐκι στη μέση του πελάγους, περιμένουν για μια σανίδα σωτηρίας.

Πέμπτη 18. 09, στις 20:30

Επεισόδιο 4ο.

Ο Διονύσης έχει αποφασίσει να «κινήσει γη και ουρανό» για να εντοπίσει την Ηλέκτρα και τον Παύλο, ενώ ο Νικόλας ξεχύνεται στους δρόμους, προσπαθώντας να βρει τη Δανάη.

Δεν αναζητεί, όμως, μονάχα εκείνη: οι λογαριασμοί του με την Αγνή είναι ακόμα ανοιχτοί και τα βήματά του τον οδηγούν στο σπίτι του Μπόγρη. Και καθώς ο δικηγόρος προσπαθεί να τον πείσει να μην ψάξει την Αγνή, μια αλήθεια βγαίνει στο φως: η αλήθεια για την τύχη της Δανάης… Τι θα διαλέξει ο Νικόλας;

Να πάρει εκδίκηση ή να σώσει την κόρη του; Η Φιόνα εμφανίζεται στο σπίτι των Βρεττών για να μάθει τα νέα του Σωτήρη, αλλά η Τιτίκα τής έχει άλλα νέα: ό,τι συμφώνησαν με τον Πέτρο για το ναυπηγείο ακυρώνεται!

Η Φιόνα, όμως, δεν έχει πει ακόμα την τελευταία της λέξη. Κι ενώ ο Σωτήρης φαίνεται να ανακτά, έστω σποραδικά, επαφή με το περιβάλλον, η Νεφέλη αρχίζει να θυμάται λεπτομέρειες από το μοιραίο βράδυ. Μια ερώτηση τη βασανίζει: τι έκανε η μητέρα της στο σπίτι εκείνη τη νύχτα;

«Ηλέκτρα»: Κύριοι συντελεστές

Σενάριο: Μαντώ Αρβανίτη, Θωμάς Τσαμπάνης

Σκηνοθεσία: Βίκυ Μανώλη

Σκηνοθέτες: Θανάσης Ιατρίδης, Λίνος Χριστοδούλου

Διεύθυνση φωτογραφίας: Γιάννης Μάνος, Αντώνης Κουνέλας

Ενδυματολόγος: Έλενα Παύλου

Σκηνογράφος: Κική Πίττα

Παραγωγή: ΕΡΤ (εκτέλεση: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ)

«Ηλέκτρα»: Οι ηθοποιοί που παίζουν και οι νέοι χαρακτήρες

Κύριο καστ

Έμιλυ Κολιανδρή (Ηλέκτρα)

Τάσος Γιαννόπουλος (Σωτήρης Βρεττός)

Αλέξανδρος Μυλωνάς (Πέτρος Βρεττός)

Θανάσης Πατριαρχέας (Νικόλας)

Λουκία Παπαδάκη (Τιτίκα)

Κατερίνα Διδασκάλου (Δόμνα)

Νέοι χαρακτήρες

Νικήτας Γιαννάτος (Ιωσήφ Πολυζωίδης)

Μυστήριος νευρολόγος που μπλέκεται ξαφνικά με την Ηλέκτρα και προσπαθεί να την σώσει από την καταδίκη. Έχει δύσκολο παρελθόν και εσωτερικά τραύματα, αλλά και γοητεία· γνωρίζει τα παιχνίδια του μυαλού και βλέπει στην Ηλέκτρα μια γυναίκα από το παρελθόν του: την πρώην σύζυγο.

Είναι αποφασισμένος να φωτίσει την αλήθεια, παρά τις πολλαπλές όψεις της, ενώ κουβαλά και ο ίδιος σκοτειρά μυστικά.

Πέτρος Βρεττός Junior (Δημήτρης Σέρφας)

Φτάνει στην Αρσινόη με εντολή της μητέρας του, Φιόνας, ως ιδανικός υποψήφιος για διευθυντής στο ναυπηγείο. Γοητευτικός και με σπουδές, είναι όμως θερμοκέφαλος, επίμονος και λάτρης του ποδόγυρου.

Έχει μέσα του ανεξίτηρη επαναστατικότητα και την επιθυμία να χαράξει δικό του δρόμο· δεν γνωρίζει ποιος είναι ο πραγματικός του πατέρας ούτε το πλήρες βάθος της σημασίας της θέσης του στο ναυπηγείο, ενώ η Φιόνα δεν θα ανεχτεί κανένα εμπόδιο στα σχέδιά της, ούτε καν τον ίδιο τον γιο της.

