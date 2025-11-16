«Αρπάχτηκαν» στον αέρα Ποσειδώνας και Δήμαρχος Ηλιούπολης για φθορές σε παιδική χαρά

Ανησυχία έχει προκαλέσει σε γονείς από το Δήμο Ηλιούπολης, παιδική χαρά που είναι γεμάτη με φθορές που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών τους.

Σπασμένη τσουλήθρα, βίδες που εξέχουν, κατεστραμμένα κάγκελα είναι μερικές από τις φθορές που δείχνει γονέας σε βίντεο που ανέβασε στα social media, ο οποίος εμφανίστηκε στην εκπομπή Weekend Live σε ζωντανή μετάδοση και αποκάλυψε την τραγική κατάσταση της παιδικής χαράς.

Όπως αποκάλυψε μετά την ανάρτηση του εν λόγω βίντεο, η μόνη συντήρηση που έγινε ήταν η αποκατάσταση του σπασμένου κάγκελου ενώ η τσουλήθρα είχε απλώς τυλιχθεί με ταινία σήμανσης.

Ο δήμαρχος της Ηλιούπολης, Στάθης Ψυρρόπουλος βρέθηκε στο σημείο και απάντησε έντονα σχετικά με το βίντεο που ανάρτησαν γονείς στο διαδίκτυο για την κατάσταση της παιδικής χαράς.

«Αναδεικνύετε μια από τις καλύτερες παιδικές χαρές στα νότια. Θέλετε να ρωτήσετε τους γονείς; είπε αρχικά ο δήμαρχος εμφανώς εκνευρισμένος για το βίντεο που ήρθε στο φως από γονείς της Ηλιούπολης.

Ο κ.Ψυρρόπουλος καταγγέλλει πως «κάθε μέρα γίνονται φθορές και βανδαλισμοί σε παιδικές χαρές» και το «λένε όλοι οι δήμαρχοι» από εξωσχολικούς και υποστήριξε πως «θέλει κάποιες μέρες για να έρθει η τσουλήθρα δεν την έχουμε στην αποθήκη του δήμου, μέχρι τότε βάζουμε κορδέλες σήμανσης».

Στη συνέχεια ανέφερε πως η συγκεκριμένη παιδική χαρά έχει λάβει πιστοποίηση από τον δήμο ενώ βρίσκεται στην 13η θέση σύμφωνα με κατάταξη της κυβέρνησης για τις καλύτερες παιδικές χαρές της Ελλάδας.

«Έχουμε ενημερώσει τους γονείς για τις φθορές αλά δεν μπορούμε να κλείσουμε όλη την παιδική χαρά» συμπλήρωσε ο δήμαρχος.