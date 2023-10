«Αχ, μάνα μου! Αχ! Δεν είμαι καλά! Πάρτε με» φώναζε ο Νίκος Βαμβακούλας, τη στιγμή που τραυματίστηκε σε αγώνισμα στο «I’m a Celebrity Get Me Out of Here». Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής στο αγώνισμα απέναντι στον Γιώργο Χειμωνέτο, την ώρα που ήταν κρεμασμένος στον αέρα και προσπαθούσε να βάλει καλάθι, χτύπησε το πόδι του δυνατά στη δοκό ισορροπίας.

«Δεν μπορώ… Δεν μπορώ, ζαλίστηκα. Ζαλίστηκα. Δεν μπορώ! Ζαλίζομαι! Γιατρό, δεν μπορώ» φώναζε ο παίκτης του ριάλιτι του ΣΚΑΪ, με τον Γιώργο Χειμωνέτο να τον μεταφέρει στην αρχή της εξέδρας.

Στη συνέχεια, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής μεταφέρθηκε στο ιατρικό προσωπικό προκειμένου να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες.