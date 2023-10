I'm celebrity get me out of here: Τι τηλεθέαση έκανε η πρεμιέρα

Χθες (11/10) έκανε την πρεμιέρα του το I'm celebrity get me out of here στον ΣΚΑΪ με την Καλομοίρα και τον Γιώργο Λιανό. Ωστόσο, φαίνεται πως δεν συγκίνησε ιδιαίτερα το τηλεοπτικό κοινό που προτίμησε να δει σειρές.

Πιο συγκεκριμένα, πρώτος στην τηλεθέαση όσον αφορά το δυναμικό κοινό ήταν ο Σασμός με 20%, δεύτερη η Μάγισσα με 17,9% με το I'm celebrity get me out of here να τερματίζει στην τρίτη θέση με 16%.

Στο γενικό σύνολο άλλαξαν λίγο τα δεδομένα με πρώτο τον Σασμό με 20,7%, δεύτερη η Γη της Ελιάς με 19,5%, τρίτο το Ναυάγιο με 19,2%, τέταρτη η Μάγισσα με 15,2%, πέμπτο το Προξενιό της Ιουλίας και στην έκτη θέση το I'm celebrity get me out of here με 12,4%.

Η τηλεθέαση αναλυτικά:

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Σασμός – 20%

Μάγισσα – 17,9%

Celebrity – 16%

Ναυάγιο – 15%

Προξενιό της Ιουλίας – 11%

Γη της Ελιάς – 10,8%

Πρώτος από εμάς – 9,9%

Φάρμα – 9,4%

Debate – 6,3%

Παραλία – 6,1%

Fame Story – 5,8%

Πανθέοι – 5,3%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Σασμός – 20,7%

Γη της Ελιάς – 19,5%

Ναυάγιο – 19,2%

Μάγισσα – 15,2%

Προξενιό της Ιουλίας – 14,2%

Celebrity – 12,4%%

Πρώτος από εμάς – 7,9%

Φάρμα – 7,3%

Παραλία – 7%

Debate – 6,7%

Fame Story – 4,2%

Πανθέοι – 4,2%