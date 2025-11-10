Ιωάννα Τούνη: Μήνυμα υποστήριξης του Αλεξάνδρου για τη δίκη του revenge porn - «Μαζί σου πάντα»

Στο πλευρό της πρώην συντρόφου του και μητέρας του παιδιού του, Ιωάννας Τούνη, για την υπόθεση του revenge porn που έχει οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη, στάθηκε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, κάνοντας ανάρτηση στα μέσα κοινωνική δικτύωσης.

«Σε αυτή τη δίκη είμαστε όλοι μαζί σου και πάντα!!», έγραψε δημοσιοποιώντας μια τρυφερή φωτογραφίας της Ιωάννας Τούνη, αγκαλιά με το γιο τους, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας την υποστήριξη του.

H ανάρτηση του Δημήτρη Αλεξάνδρου | Instagram / @dimitris_alexandrou

Επισημαίνεται πως η influencer βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας 11 Νοεμβρίου μαζί με τους δικηγόρους της στο δικαστήριο, αντιμετωπίζοντας τους δύο κατηγορούμενους που φέρεται ότι διέρρευσαν στο διαδίκτυο το επίμαχο βίντεο. Ωστόσο, μετά την κατάθεσή της η δίκη διακόπηκε.

Δίπλα της ήταν οι φίλες της και ο σύντροφό της, ενώ η δίκη διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών λόγω των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, κάτι που είχε ζητήσει η πλευρά της Ιωάννας Τούνη.

Έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης η Ιωάννα Τούνη δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι αναμένει να τιμωρηθούν οι κατηγορούμενοι και πως θα ήθελε η δίκη να ξεκινήσει και να μην υπάρξει νέα αναβολή.



«Έρχομαι στο δικαστήριο ζητώντας μόνο δικαιοσύνη και τίποτα άλλο. Δεν έχω ζητήσει καμία χρηματική αποζημίωση, ούτε ένα ευρώ. Το μόνο που θέλω είναι δικαίωση και τιμωρία για τους δυο αυτούς ανθρώπους που είχαν ως στόχο να καταστρέψουν μια ζωή», δήλωσε.