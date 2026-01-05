Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Τι είπε για την απουσία της Ανθής Βούλγαρη από το Κοινωνία Ώρα Mega

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος καλημέρισε τους τηλεθεατές του «Κοινωνία Ώρα Mega» το πρωί της Δευτέρας (5/1) μόνος του χωρίς την Ανθή Βούλγαρη με τον δημοσιογράφο να εξηγεί ότι η συμπαρουσιάστριά του πήρε άδεια.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, καλή χρονιά να έχουμε! Εδώ είμαστε, Δευτέρα πρωί, καλή βδομάδα σε όλους.

Δεν τα έχουμε πει και θέλω να ευχηθώ σε όλους να έχουν μία όμορφη χρονιά, να έχουμε υγεία πάνω απ’ όλα και όλα τα άλλα θα τα βρούμε. Η αλήθεια είναι ότι δεν μας μπήκε καλά το 2026», είπε αρχικά ο παρουσιαστής του «Κοινωνία, Ώρα Mega».

«Με την Ελευθερία Νταβατζή, εδώ θα τα δούμε όλα. Να σας πω ότι, όπως έχουμε πει, η Ανθή πήρε μια αδειούλα 1-2 μέρες να τις "κολλήσει" στις προηγούμενες ημέρες.

Έτσι αυτές τις δυο μέρες των αργιών θα είμαι εγώ εδώ με τα παιδιά κι από την Τετάρτη θα είναι και πάλι εδώ μαζί μου η Ανθή», συμπλήρωσε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.