IQ 160: Οι ηθοποιοί που παίζουν στον 3ο κύκλο της σειράς του Star

Ο 3ος κύκλος της δημοφιλούς σειράς του Star, ΙQ 160, κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 19 Οκτωβρίου με το πρώτο επεισόδιο να μεταδίδεται στις 22:10.
Η Σμαράγδα Καρύδη, ως Πηνελόπη Μουρίκη και ο Νίκος Κουρής, ως Αργύρης Καλατζής, μπλέκουν σε νέες παραβάσεις, νέες περιπέτειες, νέες ανεξιχνίαστες υποθέσεις, νέες επικίνδυνες αποστολές, νέες έρευνες, νέες παρεξηγήσεις, νέες εξηγήσεις, νέες γνωριμίες, νέες εξομολογήσεις!
IQ 160: Οι ηθοποιοί που παίζουν στη σειρά
Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στη σειρά κρατούν οι: Σμαράγδα Καρύδη, Νίκος Κουρής, Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου, Ηλίας Μουλάς, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Ελίζα Σκολίδη, Άννα Λουιζίδη
Συμμετέχουν οι: Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, Σωτήρης Δούβρης, Θανάσης Δόβρης, Αγγελίνα Μάρκου, Αριστοτέλης Μπολοβίνος, ο μικρός Φίλιππος Ελευθερόπουλος και η μικρή Μαρία Νεαμονίτη
- Σενάριο: Βίκυ Αλεξοπούλου
- Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Πανταζούδης
