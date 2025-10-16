Ιστορικό βίντεο με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή συμπαρουσιάστρια να τραντάζει τα στούντιο με τα τακούνια της

Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο από το 2007, με την Σταματίνα Τσιμιτσιλή από τις πρώτες της τηλεοπτικές, πολύ sexy, εμφανίσεις.

Η παρουσιάστρια του Happy Day στον Alpha, ήταν τη διετία 2007-09 συμπαρουσιάστρια στην εκπομπή του Alter Showbiz News, με παρουσιαστή τον Βασίλη Δρυμούση.

Σε ένα πολύ διαφορετικό στυλ και ύφος, ναζιάρα και «γατούλα» η Σταματίνα Τσιμτσιλή δέχεται τις κολακείες του συμπαρουσιαστή της, ενώ δείχνει στις κάμαρες το κοντό φόρεμά της ξανά και ξανά.



