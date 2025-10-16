Ιστορικό βίντεο με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή συμπαρουσιάστρια να τραντάζει τα στούντιο με τα τακούνια της

Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο από το 2007, με την Σταματίνα Τσιμιτσιλή από τις πρώτες της τηλεοπτικές, πολύ sexy, εμφανίσεις.
Η παρουσιάστρια του Happy Day στον Alpha, ήταν τη διετία 2007-09 συμπαρουσιάστρια στην εκπομπή του Alter Showbiz News, με παρουσιαστή τον Βασίλη Δρυμούση.
Σε ένα πολύ διαφορετικό στυλ και ύφος, ναζιάρα και «γατούλα» η Σταματίνα Τσιμτσιλή δέχεται τις κολακείες του συμπαρουσιαστή της, ενώ δείχνει στις κάμαρες το κοντό φόρεμά της ξανά και ξανά.
- «Από γκάφα σε γκάφα ο φίλος μου ο Αλέξης»: Το σχόλιο Γεωργιάδη για το βιβλίο Τσίπρα
- Τα φιλτράκια των τσιγάρων είναι «μπίζνα» - Έρευνα αποδεικνύει ότι είναι απάτη της καπνοβιομηχανίας
- «Δεν μίλησα για 30 χρόνια»: Το άγνωστο τρίτο πρόσωπο πίσω από το sex tape της Πάμελα Άντερσον και του Τόμι Λι
- Ποιος ήταν ο Σταύρος Δημοσθένους που δολοφονήθηκε στην Κύπρο: Περιπλέκεται το «κουβάρι» του φόνου
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.