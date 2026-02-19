Baywatch: Ποιος παίρνει τη θέση του Μιτς στο reboot, ποιος ηθοποιός επιστρέφει και ποια σταρ το συζητάει

Το Baywatch επιστρέφει την επόμενη τηλεοπτική σεζόν στην τηλεόραση μετά από περισσότερα από 20 χρόνια από το φινάλε της σειράς - την ταινία του 2017 καλύτερα ας κάνουμε ότι δεν υπήρξε ποτέ - και όπως φαίνεται οι παραγωγοί προσπαθούν από τη μία να δώσουν νέο αέρα στο reboot και από την άλλη, να το συνδέσουν με την ιστορία της αρχικής σειράς που έσκιζε στα '90s, ξεπερνώντας στο απόγειο της δόξας του το 1 δισεκατομμύριο τηλεθεατές κάθε εβδομάδα σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε επίσης - Baywatch: Η μόνη φορά που έπαιξαν μαζί Πάμελα Άντερσον και Κάρμεν Ηλέκτρα

Πρωταγωνιστής τότε ήταν ο Ντέιβιντ Χάσελχοφ, ο οποίος υποδυόταν τον Μιτς Μπιουκάνον, τον επικεφαλής του αρχηγείου του Baywaych, ο οποίος είχε έναν γιο τον, Χόμπι που τον υποδυόταν από τη δεύτερη σεζόν και μετά ο μικρός τότε Τζέρεμι Τζάκσον.

Ο Χόμπι θα είναι ο πρωταγωνιστής του reboot του Baywatch, αλλά τον ρόλο θα ενσαρκώνει τώρα άλλος πολύ γνωστός ηθοποιός και συγκεκριμένα ο Στίβεν Άμελ (Stephen Amell) ο οποίος έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό μέσα από τον ρόλο του Όλιβερ Κουίν στη σειρά Arrow.

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν αυτή την εβδομάδα, στα νέα επεισόδια θα δούμε τον Χόμπι να έχει ακολουθήσει τα βήματα του πατέρα του και να έχει γίνει Αρχηγός στα κεντρικά γραφεία του Baywatch.

Ωστόσο, όλα ανατρέπονται όταν στην παραλία φτάνει η Τσάρλι, η κόρη που δεν γνώρισε ποτέ θέλοντας να γίνει ναυαγοσώστρια στο πλευρό του πατέρα της και να συνεχίσει την οικογενειακή παράδοση.

Baywatch: Ο David Chocachi επιστρέφει ως Κόντι Μάντισον

Το ποια θα ενσαρκώσει τον ρόλο της Τσάρλι, δεν το γνωρίζουμε ακόμα, αλλά ξέρουμε ποιος ηθοποιός από το αρχικό καστ θα παίξει στο reboot, αφού το όνομά του ανακοινώθηκε επίσης αυτή την εβδομάδα.

Διαβάστε επίσης - Έρικα Ελένιακ: Πώς είναι σήμερα η πρώτη σταρ του Baywatch πριν την Πάμελα Άντερσον

Ο λόγος για τον Ντέιβιντ Τσοκάτσι (David Chocachi), ο οποίος πρωταγωνιστούσε στη σειρά από την 6η έως την 9η σεζόν, υποδυόμενος τον Κόντι Μάντισον, έναν αθλητή της κολύμβησης, τον οποίο είχε ανακαλύψει η Στέφανι και τον προπονούσε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες προτού τον φέρει να δουλέψει στο Baywatch.

Στο reboot τώρα θα δούμε τον Κόντι να είναι ιδιοκτήτης του μπαρ στο οποίο συχνάζουν οι ναυαγοσώστες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Ο ρόλος του θα λειτουργεί σαν συνδετικός κρίκος ανάμεσα στη νέα γενιά ναυαγοσωστών για τους οποίους θα είναι σαν μέντορας και στους παλαιούς ναυαγοσώστες, μιας και οι παραγωγοί φιλοδοξούν να φέρουν και άλλους ηθοποιούς από την αρχική σειρά.

Κάρμεν Ηλέκτρα: Σε συζητήσεις για να παίξει στο reboot του Baywatch

Τώρα όσοι έβλεπαν τη σειρά τότε, μπορεί να θυμούνται ότι στην 7η σεζόν είχαμε δει τον Κόντι να τα φτιάχνει με τη Σι-Τζέι (Πάμελα Άντερσον) με τις σκηνές που φιλιόντουσαν στην κάμερα να κάνουν τον τότε σύζυγο της Άντερσον, Τόμι Λι, να «το χάνει» τελείως και να της σπάει κυριολεκτικά όλο της το τρέιλερ, αλλά και να εκτοξεύει απειλές κατά των παραγωγών της σειράς.

Διαβάστε επίσης - Ο σταρ του Baywatch που παράτησε το Χόλιγουντ και κατασκευάζει πολυτελείς βίλες

Στην 8η σεζόν, όμως, όταν πλέον η Σι-Τζει τον παράτησε, βρήκε παρηγοριά στην αγκαλιά της Λένι ΜακΚένζι, την οποία υποδύθηκε η Κάρμεν Ηλέκτρα που κλήθηκε να καλύψει το κενό που άφησε η αποχώρηση της Πάμελα από τη σειρά.

Πριν λίγο καιρό η Κάρμεν Ηλέκτρα είχε δηλώσει ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με τους παραγωγούς του reboot προκειμένου να επιστρέψει ως Λένι στα νέα επεισόδια, αλλά ακόμα δεν γνωρίζουμε κάτι παραπάνω.

Στο παρελθόν η ίδια δεν είχε κρύψει πως θα της άρεσε πάρα πολύ η ιδέα να ξαναφορέσει το εμβληματικό κόκκινο μαγιό, το οποίο, όπως έχει τονίσει η ίδια, της κάνει και της πηγαίνει ακόμα, αλλά προτιμά να μην έχει πολλές σκηνές μέσα στο νερό.

«Λατρεύω να είμαι κοντά στον ωκεανό. Το να δουλεύεις μέσα σε αυτόν είναι τελείως διαφορετικό. Όταν δουλεύεις μέσα στο νερό, είναι κάτι αρκετά πολύπλοκο», έχει δηλώσει η Κάρμεν Ηλέκτρα, για την οποία είχε γραφτεί στο παρελθόν πως το κολύμπι δεν ήταν το δυνατό της σημείο και αυτό είχε δημιουργήσει πονοκέφαλο στους τότε παραγωγούς της σειράς.

«Θα μπορούσα να είμαι Αρχηγός», δήλωσε πρόσφατα η ίδια και αυτό το ενδεχόμενο θα μπορούσε να «παίξει».

Αυτή πάλι που δεν «παίζει» να δούμε στο reboot, είναι την Πάμελα Άντερσον, η οποία δεν ήθελε ούτε καν να μιλήσει για λίγα λεπτά σε ένα αφιέρωμα για το Baywatch που είχε γίνει πριν μερικά χρόνια.

Όπως έχει δηλώσει, το κεφάλαιο Baywatch έχει κλείσει για αυτή και από μια άποψη είναι κατανοητό αφού της πήρε πολλά χρόνια να απαγκιστρωθεί από την εικόνα της σεξοβόμβας Σι-Τζέι, ενώ, σύμφωνα με την ίδια, ακόμα και τώρα, παίρνει μόλις 4.000 δολάρια τον χρόνο από τα δικαιώματα εξαιτίας κακιάς συμφωνίας που είχε κάνει τότε που ήταν «νεαρή και αφελής».

Κλείνοντας, να πούμε ότι το FOX έχει ζητήσει η πρώτη σεζόν του reboot να αποτελείται από 12 επεισόδια με την ελπίδα ότι θα υπάρξει και συνέχεια.