«Just the two of us» back to back εξετάζουν Open και Κοκλώνης

Συνεχίζεται ως έχει και ίσως ενισχυμένη η συνεργασία του Νίκου Κοκλώνη και της Barking Well Media με το Open και την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Αν και είναι πολύ πρόωρο ακόμη να μιλήσει κανείς για τον αριθμό των παραγωγών σίγουρα ο παραγωγός και παρουσιαστής θα έχει την παραγωγή τουλάχιστον τεσσάρων τηλεοπτικών παραγωγών.

Σε αυτές περιλαμβάνεται και η βραδινή ζώνη του Σαββάτου. Το κανάλι είναι απόλυτα ικανοποιημένο από τις επιδόσεις στους πίνακες τηλεθέασης του «Just the two of us» αλλά και το περιεχόμενο του σόου και οι δύο πλευρές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να υπάρξει νέος back to back κύκλος το επόμενο φθινόπωρο στην έναρξη της τηλεοπτικής σεζόν.

Το δεύτερο σενάριο είναι η αναζήτηση ενός νέου βραδινού σόου στο πρώτο μισό της σεζόν και πάλι σε παραγωγή του Νίκου Κοκλώνη και επιστροφή του «Just the two of us» με ένα διάλλειμα στο δεύτερο μισό της επόμενης τηλεοπτικής σεζόν στις αρχές του 2027.

Σε κάθε περίπτωση και την επόμενη τηλεοπτική σεζόν το ψυχαγωγικό πρόγραμμα του Open θα έχει σε μεγάλο βαθμό τη «σφραγίδα» του Νίκου Κοκλώνη.