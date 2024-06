Just The Two Of US: Εκτάκτως την Κυριακή το σόου του Alpha - Γιατί δεν θα προβληθεί σήμερα

Αυτή την εβδομάδα το «Just The Two Of Us» με τον Νίκο Κοκλώνη δεν θα μεταδοθεί σήμερα Σάββατο (1/6), όπως πάντα, αλλά εκτάκτως θα προβληθεί αύριο Κυριακή (2/6) και ο λόγος είναι ο αποψινός τελικός UEFA Champions League.

Στο αυριανό «Just The Two Of Us», το οποίο θα προβληθεί αύριο στις 21.00 στον Alpha, τα οκτώ ζευγάρια θα δοκιμαστούν σε διαχρονικές επιτυχίες από τη δεκαετία του '50 μέχρι και σήμερα με τον Νίκο Κοκλώνη να υπόσχεται ότι θα δούμε ένα μοναδικό μουσικό αφιέρωμα.