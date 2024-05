Ο Alpha βάζει στον πάγο το «κουρασμένο» J2US - Μετακομίζει το «TV Queen»

Σε Eurovision - ινικούς ρυθμούς κινήθηκε αυτή την εβδομάδα η Ελληνική τηλεόραση με πολλά βέβαια παρατράγουδα on και off camera που δεν αφορούσαν στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού. Από την επόμενη εβδομάδα είναι βέβαιο πως πολλές εξελίξεις θα τρέξουν με πολύ γρήγορους ρυθμούς καθώς ο τελευταίος μήνας της άνοιξης παραδοσιακά σηματοδοτεί εξελίξεις στο τηλεοπτικό τοπίο.

Διαβάστε ακόμη: Το παρασκήνιο με Λιάγκα και Μικρούτσικο και το φλερτ πίσω από τις κάμερες - Στην αναμονή ο Τανιμανίδης

Εκτός κάδρου - προς το παρόν τουλάχιστον - φαίνεται πως είναι για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν 2024 - 2025 το «Just the two of Us» στον Alpha. Το κανάλι μετά από μια χρονιά με αρκετά σκαμπανεβάσματα στους πίνακες τηλεθέασης δίνει απόλυτη έμφαση στη μυθοπλασία. Από την άλλη το σόου του Νίκου Κοκλώνη που διανύει αισίως την έκτη του σεζόν παρουσιάζει σημάδια κόπωσης στους πίνακες τηλεθέασης.

Θα πρέπει να συνυπολογιστεί πως πρόκειται για ένα πρόγραμμα υψηλού κόστους. Η συνεργασία του Νίκου Κοκλώνη με τον Alpha παραμένει άψογη. Την επόμενη σεζόν θα συνεχιστεί με την εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου «Super Κατερίνα», με το μουσικό σόου της Ναταλίας Γερμανού «Secret Song» το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει γυρίσματα ενώ έχει προταθεί και ένα ακόμη πρότζεκτ που θα εξεταστεί προσεχώς. Όσον αφορά στο μέλλον του «Just the two of us» σε περίπτωση που δεν προβληθεί από τη συχνότητα του Alpha υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μετακομίσει στο Open. O φετινός κύκλος του «Just the two of us» θα ρίξει αυλαία περί τα μέσα Ιουνίου.

Μετακομίζει το TV Queen

Μετά την αναβολή του Live της προηγούμενης εβδομάδας καθώς συνέπιπτε χρονικά και με την Κυριακή του Πάσχα το Live του «TV Queen» του σόου για επίδοξες τηλεπαρουσιάστριες με οικοδέσποινα την Ιωάννα Μαλέσκου επιστρέφει αυτή την Κυριακή στη συχνότητα του Open. To πλατό αλλάζει για την ακρίβεια μετακομίζει. Όντως κρίθηκε μικρό όπως σχολιάστηκε από πολλές εκπομπές και δημοσιεύματα και τώρα γίνεται πιο ευρύχωρο: Στην ουσία πρόκειται για καινούργιο πλατό που στήθηκε στις εγκαταστάσεις του Γαλατσίου απ’ όπου βγαίνει και το «Just the two of us».

Το πρώτο Live είχε βγει από την έδρα της Barking Well Media στην Κάντζα.

Προσεχώς θα υπάρξει νέα ενίσχυση του προγράμματος με την εμφάνιση προσώπων έκπληξη. Πάντως μέχρι στιγμής τα νούμερα τηλεθέασης των καθημερινών επεισοδίων δεν είναι αυτά που περίμενε η εταιρία παραγωγής, διαχειρίστρια του συνόλου του ψυχαγωγικού προγράμματος του Open. Όλο το ψυχαγωγικό πρόγραμμα του Ανοιχτού Καναλιού θα επανεξεταστεί από μηδενική βάση στο τέλος της φετινής σεζόν.