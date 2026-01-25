 K-Pop Demon Hunters: Το Golden, το Soda Pop και το τραγούδια της ταινίας που τρελαίνει τα πιτσιρίκια

Αν έχει παιδί, ανίψι ή έστω πέρασες πρόσφατα από ένα σχολείο είναι πολύ πιθανό να έχεις ακούσει παραπάνω από μια φορά το «Golden», το τραγούδι των HUNTR/X, του animated K-pop συγκροτήματος που έχει ξετρελάνει εκατομμύρια πιτσιρίκια -και όχι μόνο- στον κόσμο.

Το τραγούδι προέρχεται από την ταινία κινουμένων σχεδίων K-Pop Demon Hunters και αυτή τη στιγμή κυριαρχεί στα charts, καταφέρνοντας να φτάσει την 1η θέση του αμερικανικού Billboard Hot 100, μετά από εβδομάδες ανόδου στους πίνακες — ένα τεράστιο επίτευγμα για τραγούδι από ταινία animation.

Το «Golden» μάλιστα έγινε το πρώτο K-pop τραγούδι που κέρδισε στις Χρυσές Σφαίρες την κατηγορία του καλύτερου πρωτότυπου τραγούδι σε ταινία. Οι HUNTR/X, τις οποίες απαρτίζουν οι EJAE, Audrey Nuna & REI AMI εμφανίστηκαν στο Night show του Jimmy Fallon ερμηνεύοντας το τραγούδι.

Η υπόθεση και η έμπνευση για την ταινία

Το KPop Demon Hunters είναι μια αμερικανική ταινία κινουμένων σχεδίων και μιούζικαλ του 2025, παραγωγής της Sony Pictures Animation για το Netflix, ένα κοριτσίστικο συγκρότημα K-pop, τις HUNTR/X, που ζουν μια διπλή ζωή ως κυνηγοί δαιμόνων ενώ έρχονται αντιμέτωποι με ένα αντίπαλο boy band, τους Saja Boys, των οποίων τα μέλη είναι κρυφά δαίμονες.

Σκηνοθέτες της ταινίας αποτελούν οι Maggie Kang και Chris Appelhans, ενώ το σε σενάριο συνυπέγραψαν μαζί με τις Danya Jimenez και Hannah McMechan.

Το KPop Demon Hunters προέκυψε από την επιθυμία της Kang να δημιουργήσει μια ιστορία, εμπνευσμένη από την κορεατική της κληρονομιά, αντλώντας στοιχεία από τη μυθολογία και την K-pop.

Οπτικά η ταινία επηρεάστηκε από κανονικές συναυλίες και μουσικά βίντεο, ενώ άντλησε έμπνευση από τα anime και τις κορεατικές τηλεοπτικές σειρές. Το soundtrack περιλαμβάνει πρωτότυπα τραγούδια καθώς και μουσική επένδυση, το οποίο συνέθεσε ο Marcelo Zarvos.

Το KPop Demon Hunters άρχισε να προβάλλεται μέσω streaming στο Netflix στις 20 Ιουνίου 2025, ενώ μια εκδοχή «sing-along» της ταινίας έλαβε περιορισμένες κινηματογραφικές προβολές στις 23–24 Αυγούστου και στις 31 Οκτωβρίου – 2 Νοεμβρίου

Η ταινία έλαβε επαίνους για το animation, το οπτικό της ύφος, τις ερμηνείες, το σενάριο και τη μουσική, και έγινε ο πρωτότυπος τίτλος με τα περισσότερα streams στην ιστορία του Netflix με πάνω από 500 εκατομμύρια προβολές.

Το KPop Demon Hunters έχει αποσπάσει πολυάριθμες διακρίσεις, μεταξύ των οποίων το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων στα 31α Critics’ Choice Awards και στα 83α Golden Globe Awards, ενώ συμπεριλήφθηκε και από το περιοδικό Time ως η «Ανακάλυψη της Χρονιάς» για το 2025.