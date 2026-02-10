Καινούργιου: «Κάνουν αστεία νούμερα, γιατί να έχουν άποψη;» - Το σχόλιο της για άλλες πρωινές εκπομπές

Σφοδρή επίθεση προς τους συναδέλφους της σε άλλες πρωινές εκπομπές έκανε η Κατερίνα Καινούργιου στον αέρα της πρωινής της εκπομπής.

H παρουσιάστρια του «Super Κατερίνα» τοποθετήθηκε σκληρά σε όσους εκφέρουν την άποψή τους για την πορεία άλλων εκπομπών, υποστηρίζοντας ότι δεν θα έπρεπε να το κάνουν όταν οι ίδιοι κάνουν «αστεία νούμερα τηλεθέασης» , με αφορμή τις δηλώσεις του Ποσειδώνα Γιαννόπουλου στην κάμερα του Alpha.

«Ο Ποσειδώνας μου αρέσει όταν μιλάει για τηλεοπτικά, είναι ένας άνθρωπος που είναι πάρα πολλά χρόνια στον χώρο, ραδιοφωνικός παραγωγός, έχει περάσει από εκπομπές. Αυτό που θα πω δεν το λέω για τον Ποσειδώνα, είναι από τα πρόσωπα που μου αρέσουν πολύ. Βλέπω τόσες εκπομπές, Σαββατοκύριακα, καθημερινές. Πάνε και ρωτάνε τους πάντες, την άποψή τους για τα τηλεοπτικά», είπε αρχικά η Κατερίνα Καινούργιου.

«Γιατί τώρα να με ενδιαφέρει εμένα η άποψη του καθενός και για ποιο λόγο όλοι να έχουν άποψη, ακόμα και άνθρωποι που μπορεί να μην κάνουν καν επιτυχία; Δηλαδή εμένα με ενοχλεί ρε παιδί μου, φέτος γίνεται πολύ έντονα, σχολιάζουν και τα νούμερα ο ένας του άλλου.

Και βλέπεις και εκπομπές που κάνουν αστεία νούμερα τηλεθέασης, συγγνώμη που θα το πω, να σχολιάζουνε πάρα πολύ χαμηλά. Λες, ρε φίλε, κάτσε δες λίγο τα δικά σου, για ποιο λόγο πας τόσο χάλια. Αντί να σχολιάσεις τον άλλον και να πεις “γιατί ο άλλος αυτό”, “γιατί δεν τον κόβουνε”, γιατί… Και όλοι με ένα ύφος ότι ξέρουν τηλεόραση και όλοι είναι διευθυντές προγράμματος ξαφνικά. Λίγο αυτό με ενοχλεί. Αυτό θέλω να πω», τόνισε η παρουσιάστρια.

Στην προσπάθειά της να εκτονώσει το κλίμα, η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε πως δεν απευθύνεται προσωπικά στον κ. Γιαννόπουλου, του οποίου η γνώμη την ενδιαφέρει, όπως είπε:

«Δεν είπαμε όλοι, και γι’ αυτό και εξαιρώ τον Ποσειδώνα και υπάρχουν άνθρωποι που θέλω να ακούω τη γνώμη τους. Αλλά δεν θέλω από όλους», διευκρίνισε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Καινούργιου στη σχετική συζήτηση που άνοιξε στο πάνελ.

Η ίδια μάλιστα βρήκε την αφορμή να μιλήσει και για τα δημοσιεύματα που γίνονταν πέρσι το καλοκαίρι για την πορεία της δικής της εκπομπής, μετά τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην ομάδα της μπροστά και πίσω από τις κάμερες.

«Όταν έγιναν οι αλλαγές σε εμάς το καλοκαίρι, θυμάσαι τι λέγανε; Πόσο θα πατώσουμε, πόσο χάλια, πόσο θα πάει ο ένας, πόσο θα κοπούμε, πόσο το ένα, πόσο το άλλο… Αυτό σου εξηγώ. Και είμαστε πρώτοι και δόξα τω Θεώ έχουν πάει όλα υπέροχα», είπε χαρακτηριστικά.