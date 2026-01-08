Καινούργιου: «Μην με παρεξηγήσετε, αλλά δεν έχω δει πιο ωραίο φέρετρο από αυτό της Μπριζίτ Μπαρντό»

Ένα απρόσμενο σχόλιο έκανε μέσα από την εκπομπή της «Super Κατερίνα» η Κατερίνα Καινούργιου, καθώς το πάνελ συζητούσε για την κηδεία της Μπριζίτ Μπαρντό, λέγοντας χαρακτηριστικά πόσο της άρεσε το φέρετρο που τοποθετήθηκε η ηθοποιός.

«Μην με παρεξηγήσετε, αλλά δεν έχω δει πιο ωραίο φέρετρο από αυτό της Μπριζίτ Μπαρντό», είπε συγκεκριμένα, ζητώντας συγγνώμη αν το σχόλιο της ακούστηκε μακάβριο.

Το υπόλοιπο πάνελ φαίνεται να συμφώνησε με την παρουσιάστρια, με την ίδια να σταματάει την κουβέντα λέγοντας: «όλοι εκεί θα πάμε».

Σημειώνεται πως η κηδεία της διάσημης ηθοποιού τελέσθηκε στο Σαν Τροπέ, με πλήθος κόσμου να δίνει το «παρών» στο τελευταίο αντίο της Μπαρντό, ενώ το περιβόητο φέρετρο ήταν κατασκευασμένο από καλάμι, το οποίο ήταν μεν περίτεχνο αλλά δεν πρόδιδε πολυτέλεια.