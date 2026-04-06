Καινούργιου: Οι ευχές των «απέναντι» παρουσιαστών για την κόρη της - «Θέλω να τη δω» είπε η Σκορδά

Σε πελάγη ευτυχίας πλέει η Κατερίνα Καινούργιου και ο σύντροφός της, Παναγιώτης Κουτσουμπής, αφού την Παρασκευή η παρουσιάστρια της Super Κατερίνα έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι, την Ξένια, καρπό του έρωτά τους.

Σήμερα (6/4) το πρωί όλοι οι παρουσιαστές και οι παρουσιάστριες της πρωινής ζώνης θέλησαν να ευχηθούν στους ευτυχισμένους γονείς με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να λέει στον αέρα του Happy Day:

«Πήγα και είδα το Κατερινάκι μας το Σάββατο. Ένα καλό δώρο της το είχα πάρει πριν γεννήσει, αλλά εκεί δεν μπορείς να πας με άδεια χέρια και της πήγα ένα τεράστιο αρκουδάκι με ροζ φιόγκο. Είχε μπαλόνια, ανθοδέσμες...

Ήταν πάρα πολύ συγκινημένη και είναι πολύ συγκινημένη γιατί μιλάμε και με μηνύματα… Ήταν και η πεθερά της εκεί, με ρόμπα γιατρού στις επάλξεις. Είναι πολύ ευτυχισμένη!».

Φαίη Σκορδά: «Εγώ θα ήθελα να τη δω, νινάκι όμορφο»

Στην έναρξη του Buongiorno η Φαίη Σκορδά είπε:

«Πριν ξεκινήσουμε μου επιτρέπετε να στείλουμε τις ευχές μας στην Κατερίνα Καινούργιου που γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Να σας ζήσει, να τη χαίρεστε. Όλα τα καλά μέσα από την καρδιά μας. Εν τω μεταξύ έλεγε η Κατερίνα Ζαρίφη ότι είδε φωτογραφία από το κοριτσάκι».

«Είναι κουκλί και είναι ίδιο ο μπαμπάς» σχολίασε η Κατερίνα Ζαρίφη και πρόσθεσε: «Χαρούμενος μπαμπάς, γιατί τη μαμά δεν την ενόχλησα. Αλλά είναι κουκλί.

«Να σας ζήσει η πριγκίπισσα. Εγώ θα ήθελα να τη δω. Νινάκι όμορφο», συμπλήρωσε η Φαίη Σκορδά.

Λιάγκας: «Αύριο θα βγει η Κατερίνα - Μίλησα μαζί της, είναι κι αυτή, μία κλαίει, μία…»

Στο Πρωινό ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε:

«Πολλά γεννητούρια... Να πούμε, να ζήσει το μωράκι. Της ευχήθηκα και με μήνυμα, αλλά μίλησα και στο τηλέφωνο μαζί της χθες, την Κατερίνα Καινούργιου, που χαίρονται με τη χαρά που ζούνε, βιώνουνε».

«Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής είχε πάρτι χθες στο μαγαζί του για πέντε χρόνια, για τα πέντε χρόνια λειτουργίας στο Κολωνάκι. Παιδιά, ήτανε τόσο χαρούμενος και συγκινημένος.

Ε, μας έδειξε και τη φωτογραφία του μωρού, το οποίο ήταν ίδιος ο Παναγιώτης. Μου λέει, "Είναι η Ξένια Κουτσουμπή".

Ήτανε πάρα πολύ περήφανος, ήταν εκεί και ο παππούς, ο μπαμπάς του και εκείνος πολύ χαρούμενος. Ε, μια χαρά. Όλοι, τα παιδιά είναι πολύ ευτυχισμένα», είπε με τη σειρά του ο Πάνος Κατσαρίδης για να προσθέσει μετά ο Γιώργος Λιάγκας:

«Αύριο θα βγει η Κατερίνα. Μίλησα μαζί της, είναι κι αυτή μία κλαίει, μία… Να τους ζήσει, να τους ζήσει».

Ελένη Χατζίδου: «Μόλις χαλάρωσε έγιναν όλα»

Μέσα από τον αέρα του Breakfast@Star θέλησαν να ευχηθούν και οι Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου στην Κατερίνα Καινούργιου.

«Να τους ζήσει το μωράκι, καλότυχο να είναι, υγιές να είναι. Επειδή εγώ χαίρομαι, καλά, έτσι κι αλλιώς αυτό είναι ένα ευχάριστο γεγονός, αλλά επειδή η Κατερίνα είναι ένα κορίτσι που έδειχνε την επιθυμία της και γενικά είναι και πολύ αυθόρμητη, και το έλεγε, δηλαδή, πολύ ανοιχτά, ότι "θέλω να κάνω μία σχέση, θέλω να γίνω μητέρα".

Και ένιωσα ότι, μόλις χαλάρωσε και σταμάτησε να το σκέφτεται τόσο έντονα, ότι έγιναν, ρε παιδιά, όλα», είπε αρχικά η Ελένη Χατζίδου.

«Εγώ παίρνω και λίγο την πλευρά του πατέρα… Να σας πω κάτι; Μια ιδέα! Πρέπει ο Οικονομόπουλος να βγάλει τραγούδι και για μωρά. Είναι ο αγαπημένος της Κατερίνας Καινούργιου, να βγάλει ένα για παιδάκια, για μωράκια, να γίνεται το αγαπημένο της Κατερίνας», πρόσθεσε στη συνέχεια ο Ετεοκλής Παύλου.