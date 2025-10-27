«Κακές Ιδέες» με θεαματική προσγείωση: Ο Ατζαράκης έριξε αυτοκίνητο από γκρεμό για τη νέα του σειρά

Στην ελληνική τηλεόραση έχουμε δει πολλά: από σαπουνόπερες με ατελείωτους έρωτες μέχρι σίριαλ όπου η μεγαλύτερη αγωνία ήταν αν θα προλάβει ο ήρωας το τελευταίο λεωφορείο. Αυτό που δεν είχαμε δει μέχρι τώρα; Ένα αυτοκίνητο να κάνει ελεύθερη πτώση από γκρεμό, λες και βγήκε από το storyboard του Fast & Furious.

Κι όμως, ο Διονύσης Ατζαράκης αποφάσισε να το πάει εκεί. Στη νέα του σειρά «Κακές Ιδέες» (COSMOTE TV), το χιούμορ συναντά την υπερβολή, και η υπερβολή ένα αυτοκίνητο που καταλήγει να γνωρίσει από κοντά τον νόμο της βαρύτητας.

Το stunt που δεν περίμενες

Στο βίντεο που ανέβασε ο ίδιος στο Instagram, βλέπουμε το όχημα να ανατρέπεται στον αέρα και να συντρίβεται στο έδαφος.

Ο Ατζαράκης, βέβαια, το σχολίασε με το γνωστό του καυστικό ύφος:

«Κανένα αυτοκίνητο δεν κακοποιήθηκε στα γυρίσματα αυτής της σειράς. Άντε οκ, ίσως ένα.»

Και κάπου εδώ, όλοι οι Έλληνες οδηγοί που έχουν παρκάρει σε κατηφόρα χωρίς χειρόφρενο, ένιωσαν λίγο πιο κοντά στον ήρωα.

Η υπόθεση

Η σειρά ακολουθεί τον Αλέξη, έναν υπάλληλο γραφείου που βαριέται τη ζωή του μέχρι που μπλέκει με το οργανωμένο έγκλημα. Σκέφτεται να οργανώσει τη «τέλεια» ληστεία, αλλά - όπως λέει και ο τίτλος - οι ιδέες του δεν είναι και τόσο καλές.

Από εκεί και πέρα, το χάος είναι δεδομένο: δράση, ανατροπές και φυσικά το trademark χιούμορ του Ατζαράκη.

Αν το αυτοκίνητο ήταν το πρώτο «θύμα» της σειράς, το καστ είναι το μεγάλο της όπλο: από τον Θανάση Αλευρά και τη Μαρία Καβογιάννη μέχρι τον Θοδωρή Αθερίδη και τη Μαίρη Συνατσάκη, η λίστα μοιάζει με all-star game της ελληνικής τηλεόρασης.

Οι «Κακές Ιδέες» είναι το είδος της σειράς που παίρνει την υπερβολή, την κάνει τέχνη και τη σερβίρει με το καυστικό χιούμορ του Ατζαράκη.

Και αν χρειάστηκε να θυσιαστεί ένα αυτοκίνητο για να το αποδείξει, ε, ας είναι. Άλλωστε, στην Ελλάδα έχουμε δει χειρότερα να καταστρέφονται για πολύ λιγότερο εντυπωσιακούς λόγους.