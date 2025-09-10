Καλά Θα Πάει κι Αυτό: Οι ηθοποιοί που παίζουν στη σειρά της ΕΡΤ

Τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου εντάσσεται στο πρόγραμμα της ΕΡΤ η νέα κωμική σειρά «Καλά Θα Πάει κι Αυτό», σε σενάριο Δημήτρη Αποστόλου και σκηνοθεσία Γρηγόρη Καραντινάκη.

Η σειρά θα προβάλλεται κάθε Δευτέρα έως Τετάρτη στις 22:45 και περιλαμβάνει ένα πολυπρόσωπο καστ γνωστών ηθοποιών. Η νέα κωμική σειρά θα κάνει το κοινό να γελάσει, να συγκινηθεί και να ταυτιστεί με τους ήρωες.

Καλά Θα Πάει κι Αυτό: Η νέα σειρά εξερευνά τον έρωτα, την τεχνολογία και τις ανθρώπινες σχέσεις Ο Πάρις και η Μιχαέλα μεγαλώνουν μαζί σε μια παραθαλάσσια πόλη, γεμάτη αλμύρα, αναμνήσεις και κρυμμένα συναισθήματα. Η σχέση τους δεν μπορεί να χαρακτηριστεί εύκολα: δεν είναι φιλία, ούτε έρωτας, ούτε οικογενειακός δεσμός—είναι όλα αυτά μαζί, μέχρι που καταλήγει να μην είναι τίποτα. Μια φράση του Πάρι γίνεται η αφορμή για να διαλυθεί η μεταξύ τους σύνδεση. Η Μιχαέλα απομακρύνεται, ενώ εκείνος απομονώνεται και διοχετεύει την εσωτερική του ανάγκη σε μια τεχνολογική δημιουργία: την πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης «NEEDS». Πρόκειται για έναν αλγόριθμο σχεδιασμένο να κατανοεί τον άνθρωπο σε βάθος, συχνά περισσότερο απ’ όσο καταλαβαίνει κανείς τον εαυτό του. Πέντε χρόνια αργότερα, οι δρόμοι τους διασταυρώνονται ξανά. Ο Πάρις επιστρέφει επιτυχημένος και φαινομενικά αλλαγμένος, αν και εσωτερικά παραμένει το ίδιο πληγωμένος. Η «NEEDS» έχει πλέον εξελιχθεί σε ένα κοινωνικό φαινόμενο που επηρεάζει τις ζωές όλων. Η Μιχαέλα εισέρχεται στον κόσμο της εταιρείας και ανακαλύπτει πως οι άνθρωποι έχουν παραδώσει στην τεχνητή νοημοσύνη τα πιο ευάλωτα κομμάτια τους: τον πόνο, τον έρωτα, την απόρριψη και τις ενοχές.

Καλά Θα Πάει κι Αυτό: Ποιοι είναι οι ηθοποιοί που παίζουν στη σειρά της ΕΡΤ

Το καστ της σειράς αποτελείται από ένα εξαιρετικά πρωτότυπο και πολυτάλαντο σύνολο ηθοποιών. Η χημεία μεταξύ τους και η σκηνοθετική καθοδήγηση δημιουργούν ένα αποτέλεσμα που ξεχωρίζει.

Στους κεντρικούς ρόλους, η Κωνσταντίνα Κλαψινού ως Μιχαέλα και ο Γιώργος Χριστοδούλου ως Πάρης δίνουν βάθος και συναίσθημα στους χαρακτήρες τους, οδηγώντας την αφήγηση με αυθεντικότητα και δύναμη.

Συγκεκριμένα θα δούμε τους:

Ντόρα Μακρυγιάννη

Γιάννης Ζουγανέλης

Μαρία Κωνσταντάκη

Μαρία Λεκάκη

Κώστας Κόκλας

Μίρκα Παπακωνσταντίνου

Ελισάβετ Γιαννάκου

Παναγιώτα Βιτετζάκη

Πέτρος Σκαρμέας

Πάρις Θωμόπουλος

Τζίνι Παπαδοπούλου

Ίαν Στρατής

Ευθύμης Γεωργόπουλος

Ελένη Φιλίνη

Έρρικα Μπίγιου

Στέλλα Κοσμοπούλου

Κωνσταντίνα Κλαψινού (Μιχαέλα)

Γιώργος Χριστοδούλου (Πάρης)

Οι συντελεστές της σειράς

Σενάριο: Δημήτρης Αποστόλου

Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Καραντινάκης

Σκηνοθέτες: Ράνια Χαραλαμποπούλου, Ειρήνη Λουκάτου

Διεύθυνση φωτογραφίας: Ιωάννης Κουρπαδάκης, Νίκος Βούλγαρης

Ενδυματολόγος: Κατερίνα Κοντού

Σκηνογράφος: Γιάννης Δούμας

Οργάνωση παραγωγής: Βασίλης Διαμαντίδης

Executive Producer: Σταύρος Καπελούζος

Εκτέλεση παραγωγής: Pedio Productions

Παραγωγή: ΕΡΤ