Καλά Θα Πάει κι Αυτό: Οι ηθοποιοί που παίζουν στη σειρά της ΕΡΤ

Τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου εντάσσεται στο πρόγραμμα της ΕΡΤ η νέα κωμική σειρά «Καλά Θα Πάει κι Αυτό», σε σενάριο Δημήτρη Αποστόλου και σκηνοθεσία Γρηγόρη Καραντινάκη.
Η σειρά θα προβάλλεται κάθε Δευτέρα έως Τετάρτη στις 22:45 και περιλαμβάνει ένα πολυπρόσωπο καστ γνωστών ηθοποιών. Η νέα κωμική σειρά θα κάνει το κοινό να γελάσει, να συγκινηθεί και να ταυτιστεί με τους ήρωες.
Καλά Θα Πάει κι Αυτό: Ποιοι είναι οι ηθοποιοί που παίζουν στη σειρά της ΕΡΤ
Το καστ της σειράς αποτελείται από ένα εξαιρετικά πρωτότυπο και πολυτάλαντο σύνολο ηθοποιών. Η χημεία μεταξύ τους και η σκηνοθετική καθοδήγηση δημιουργούν ένα αποτέλεσμα που ξεχωρίζει.
Στους κεντρικούς ρόλους, η Κωνσταντίνα Κλαψινού ως Μιχαέλα και ο Γιώργος Χριστοδούλου ως Πάρης δίνουν βάθος και συναίσθημα στους χαρακτήρες τους, οδηγώντας την αφήγηση με αυθεντικότητα και δύναμη.
Συγκεκριμένα θα δούμε τους:
- Ντόρα Μακρυγιάννη
- Γιάννης Ζουγανέλης
- Μαρία Κωνσταντάκη
- Μαρία Λεκάκη
- Κώστας Κόκλας
- Μίρκα Παπακωνσταντίνου
- Ελισάβετ Γιαννάκου
- Παναγιώτα Βιτετζάκη
- Πέτρος Σκαρμέας
- Πάρις Θωμόπουλος
- Τζίνι Παπαδοπούλου
- Ίαν Στρατής
- Ευθύμης Γεωργόπουλος
- Ελένη Φιλίνη
- Έρρικα Μπίγιου
- Στέλλα Κοσμοπούλου
- Κωνσταντίνα Κλαψινού (Μιχαέλα)
- Γιώργος Χριστοδούλου (Πάρης)
Οι συντελεστές της σειράς
- Σενάριο: Δημήτρης Αποστόλου
- Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Καραντινάκης
- Σκηνοθέτες: Ράνια Χαραλαμποπούλου, Ειρήνη Λουκάτου
- Διεύθυνση φωτογραφίας: Ιωάννης Κουρπαδάκης, Νίκος Βούλγαρης
- Ενδυματολόγος: Κατερίνα Κοντού
- Σκηνογράφος: Γιάννης Δούμας
- Οργάνωση παραγωγής: Βασίλης Διαμαντίδης
- Executive Producer: Σταύρος Καπελούζος
- Εκτέλεση παραγωγής: Pedio Productions
- Παραγωγή: ΕΡΤ
