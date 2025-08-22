Καλλίγραμμη και «δεξί χέρι» του Αργυρού: Η κούκλα που «σκλάβωσε» τον Βασάλο

Ξανά ερωτευμένος φαίνεται πως είναι ο reality player Κωνσταντίνος Βασάλος, με τη νέα του κοπέλα να είναι κούκλα και επιτυχημένη στον χώρο της.

Σύμφωνα με όσα αποκαλύφθηκαν στον αέρα της εκπομπής «Καλοκαίρι Παρέα», αυτή που του έχει κλέψει την καρδιά δεν είναι άλλη, από τη Δανάη Βαρθολομάτου, βασική συνεργάτιδα του τραγουδιστή Κωνσταντίνου Αργυρού. Κατά άλλους, το «δεξί του χέρι».

Το ζευγάρι κρατούσε τη σχέση μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας για τρεις μήνες, αλλά τους «κάρφωσε» η Μαρία Αντωνά.

Η στενή φίλη του ζευγαριού, το επιβεβαίωσε και αποκάλυψε πως τους συνδέει φιλία με τον Κωνσταντίνο Βασάλο αλλά και με τη Δανάη Βαρθολομάτου, την οποία γνώρισε μέσα από τη συνεργασία της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

«Είναι πολύ χαρούμενα τα παιδιά, γιατί να μην είναι; Είναι πολύ όμορφοι, πολύ δημιουργικοί και ένας ωραίος χειμώνας έρχεται», δήλωσε χαρακτηριστικά η Μαρία Αντωνά.

Η Δανάη Βαρθολομάτου, η οποία έχει αναλάβει ρόλο κλειδί στο επιτελείο του Κωνσταντίνου Αργυρού, ταξιδεύει μαζί του και κανονίζει όλες τις λεπτομέρειες.

