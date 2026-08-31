Το καλωσόρισμα της Ράνιας Τζίμα στον Παύλο Τσίμα και η αστεία ιστορία της από το παρελθόν

Η Ράνια Τζίμα καλωσόρισε το βράδυ της Δευτέρας, και πάλι στο Mega τον Παύλο Τσίμα, πρόσωπο άκρως συνδεδεμένο με την ιστορία του τηλεοπτικού σταθμού.

Η μεταγραφή του δημοσιογράφου από τον ΣΚΑΪ στο Mega, χαρακτηρίστηκε από τα μέσα ως «η μεταγραφή του καλοκαιριού».

«Μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή», δήλωσε αρχικά η Ράνια Τζίμα, ενώ ο Παύλος Τσίμας απάντησε: «χαμογελάω για να αντιμετωπίσω το τρακ».

Μάλιστα, εκμυστηρεύτηκε μια ιστορία on air από όταν οι δυό τους συνεργάζονταν ξανά στον σταθμό. «Μια ελαφρώς αστεία ιστορία αλλά έχει και ένα υπόβαθρο. Για πάρα πολλά χρόνια, όταν ήμασταν και οι τρεις στο παλιό Mega (απευθυνόμενη και στον Γιάννη Πρετεντέρη που ήταν στο πλατό) μου έλεγαν στον δρόμο. ΄΄Τι ωραίος τύπος ο μπαμπάς σου''. Έλεγα εγώ ''βεβαίως πολύ ωραίος τύπος ο μπαμπάς μου'', αλλά δεν ήταν ο Παύλος Τσίμας.

Είναι αυτή η αντίληψη νεποτισμού στη χώρα ότι προφανώς δεν μπορεί να μην είναι ο μπαμπάς σου σπουδαίος δημοσιογράφος».