Κανάκης για ΕΛΤΑ: «Ένα παιδάκι ρώτησε "και τώρα πώς θα στέλνουμε γράμμα στον Άη Βασίλη;"»

Το θέμα με το κλείσιμο των ΕΛΤΑ, βρέθηκε και πάλι σε περίοπτη θέση στο «Ράδιο Αρβύλα» με τον Αντώνη Κανάκη και την παρέα του να σατιρίζουν την κίνηση της κυβέρνησης.
Μάλιστα ο παρουσιαστής της εκπομπής, μέσα σε όλο αυτό τον πανικό που έχει επικρατήσει μετέφερε και την αγνή απορία ενός παιδιού.
«Και τώρα πώς θα στέλνουμε γράμμα στον Άη Βασίλη;"» ήταν η τρυφερή απορία του παιδιού που μετέφερε ο Αντώνης Κανάκης.
