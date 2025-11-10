Μενού

Κανάκης για ΕΛΤΑ: «Ένα παιδάκι ρώτησε "και τώρα πώς θα στέλνουμε γράμμα στον Άη Βασίλη;"»

Η τρυφερή απορία του παιδιού που μετέφερε ο Αντώνης Κανάκης. 

Το θέμα με το κλείσιμο των ΕΛΤΑ, βρέθηκε και πάλι σε περίοπτη θέση στο «Ράδιο Αρβύλα» με τον Αντώνη Κανάκη και την παρέα του να σατιρίζουν την κίνηση της κυβέρνησης.

Μάλιστα ο παρουσιαστής της εκπομπής, μέσα σε όλο αυτό τον πανικό που έχει επικρατήσει μετέφερε και την αγνή απορία ενός παιδιού.

«Και τώρα πώς θα στέλνουμε γράμμα στον Άη Βασίλη;"» ήταν η τρυφερή απορία του παιδιού που μετέφερε ο Αντώνης Κανάκης. 


 

