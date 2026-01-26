Μενού

Κανάκης για ξεχασμένο ασθενοφόρο: «Αν ήταν λιμουζίνα υπουργού πότε θα το είχε έτοιμο το συνεργείο;»

Το γεγονός ότι το ασθενοφόρο που δώρισε στο ελληνικό κράτος μια ηλικιωμένη βρίσκεται στο συνεργείο 6 μήνες, σχολίασε ο Αντώνης Κανάκης.

Κανάκης-ασθενοφορο
Ο Αντώνης Κανάκης | glomex
Το γεγονός ότι το ασθενοφόρο που είχε δωρίσει μια ηλικιωμένη στο Μεσολογγι βρίσκεται «ξεχασμένο» σε ένα συνεργείο της Πάτρας, σχολίασε ο Αντώνης Κανάκης.

«Οι πολίτες αυτής της χώρας, όταν εγκαταλείψουν τα εγκώσμια, κάποιοι και πριν εγκαταλείψουν τα εγκώσμια, αποφασίζουν να δωρίσουν την περιουσία τους στο ελληνικό κράτος.προκειμένου το ελληνικό κράτος να αποκτήσει ασθενοφόρα» ανέφερε αρχικά ο παρουσιαστής του Ράδιο Αρβύλα.

«Εδώ και έξι μήνες βρίσκεται στο συνεργείο. Πείτε μου αν ήταν υπουργική λιμουζίνα πόσο γρήγορα το συνεργείο το συνεργείο θα έπρεπε να είχε φτιάξει τη λιμουζίνα του υπουτγού» αναρωτήθηκε.

