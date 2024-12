Το κανάλι έκπληξη που θέλει να «αρπάξει» τα Φιλαράκια

Είναι ίσως το δημοφιλέστερο sitcom της παγκόσμιας τηλεόρασης με ανθεκτικά νούμερα τηλεθέασης ακόμη και στις πολλοστές επαναλήψεις του. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για τη χώρα μας.

Ο λόγος φυσικά για τα «Φιλαράκια». Η προβολή της σειράς ξεκίνησε στις ΗΠΑ στις 22 Σεπτεμβρίου 1994 από το NBC και τελείωσε στις 6 Μαΐου 2004 με μεγάλη απήχηση όλο αυτό το διάστημα.

Με πρωταγωνιστές τους Τζένιφερ Άνιστον, Κόρτνεϊ Κοξ, Λίζα Κούντροου, Ματ ΛεΜπλάνκ, Μάθιου Πέρι και Ντέιβιντ Σουίμερ, η σειρά περιστρέφεται γύρω από έξι φίλους στη δεύτερη και στην τρίτη δεκαετία των ηλικιών τους που ζουν στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης.

Το φινάλε της σειράς μόνο ως επικό μπορεί να χαρακτηριστεί: Το NBC με μια τεράστια διαφημιστική καμπάνια διαφήμισε πάρα πολύ το τέλος της σειράς. Το φινάλε «έσπασε» σε δύο ωριαία επεισόδια. Με το πρώτο να είναι flashback της δεκαετίας που διήρκησε το «Friends».

Μόλις ολοκληρώθηκε η σειρά η βραδινή εκπομπή «The Tonight Show with Jay Leno» βγήκε από την καφετέρια που μαζεύονταν τα «Φιλαράκια» στο Central Perk με καλεσμένους τους πρωταγωνιστές.

Η τιμή του διαφημιστικού χρόνου στο τελευταίο επεισόδιο διαμορφώθηκε σε 2 εκατομμύρια δολάρια για 30 δευτερόλεπτα σπάζοντας τότε όλα τα προηγούμενα ρεκόρ.

Το κανάλι στην Ελλάδα που θέλει να πάρει τα «Φιλαράκια»

Στην Ελλάδα η σειρά είχε από την πρώτη στιγμή τεράστια απήχηση και είναι η μοναδική ξένη σειρά που σημειώνει εδώ και 20 χρόνια υψηλά ποσοστά τηλεθέασης στις επαναλήψεις της.

Τα δικαιώματα της σειράς όσον αφορά στην ελεύθερη τηλεόραση είναι εδώ και δεκαετίες στο STAR και τα «Φιλαράκια» προβάλλονται στη μεσημεριανή ζώνη του Σαββατοκύριακου.

Όσον αφορά ωστόσο στη συνδρομητική τηλεόραση, πληροφορίες αναφέρουν πως σύντομα η σειρά – φαινόμενο θα ενταχθεί στον ήδη πλούσιο κατάλογο της «Vodafone TV».

Εφόσον η πληροφορία επιβεβαιωθεί θα πρόκειται για μια τεράστια επιτυχία της συνδρομητικής πλατφόρμας μετά την προηγούμενη που ήταν η εξασφάλιση όλων των παραγωγών του HBO συμπεριλαμβανομένων του «Game of Thrones» και του prequel «House of the Dragon».