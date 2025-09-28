Το κανάλι που κέρδισε τη μάχη της τηλεθέασης την πρώτη εβδομάδα με τις πρεμιέρες

Έκλεισε η πρώτη εβδομάδα με τις πρεμιέρες στη βραδινή ζώνη και αυτή την πρώτη μάχη την κέρδισε ο Alpha. Το Mega παρά το γεγονός ότι συνεχίζει με τη «Γη της Ελιάς» για πέμπτη σεζόν κρατήθηκε σε υψηλά ποσοστά ενώ ο ΑΝΤ1 σημείωσε μονοψήφια ποσοστά τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό σε όλα τα προγράμματά του στη βραδινή ζώνη.

Τα ριάλιτι που προβάλλονται μέσα από STAR και ΣΚΑΪ ούτε φέτος αποτελούν την πρώτη επιλογή του κοινού στη βραδινή ζώνη υψηλής τηλεθέασης με τα μέχρι στιγμής ποσοστά τηλεθέασης. Τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου βρέθηκε στην πρώτη θέση της τηλεθέασης η νέα δραματική σειρά εποχής του Alpha «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Λένας Μαντά με συνολικά 774.000 τηλεθεατές (τηλεθέαση 19,8% στο σύνολο και 20,5% στο δυναμικό κοινό). Τη δεύτερη θέση κατέλαβε το δεύτερο επεισόδιο του πέμπτου κύκλου της καθημερινής σειράς του Mega «Η Γη της Ελιάς» με 704.000 τηλεθεατές (19,4% σύνολο, 11,9% στο δυναμικό κοινό). Την 3η θέση κατέλαβε το πρώτο επεισόδιο του νέου κύκλου του «Grand Hotel» στον ΑΝΤ1 με 575.000 θεατές (14,4% σύνολο 8,6% στο δυναμικό κοινό).

Τη νέα κωμωδία «Γιατί ρε πατέρα;» στον ΑΝΤ1 παρακολούθησαν 376.000 τηλεθεατές (9,9% σύνολο 9,7% στο δυναμικό κοινό). Η «Φάρμα» στο STAR είχε 327.00 τηλεθεατές (8,6% στο σύνολο, 9,7% στο δυναμικό) και το «Exathlon» στον ΣΚΑΪ 235.000 θεατές (6,7% σύνολο, 7% στο δυναμικό κοινό).

Την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου το διπλό επεισόδιο της σειράς του Alpha «Porto Leone: Στο δρόμο με τα κόκκινα φανάρια» έσπασε το φράγμα του 20% και στα δύο κοινά (20,5% σύνολο, 20,3% δυναμικό) με 757.000 τηλεθεατές. Ακολούθησε στο Mega η «Γη της Ελιάς» με 683.000 τηλεθεατές (19,8% σύνολο, 10,6% δυναμικό) και το «Grand Hotel» στον ΑΝΤ1 με 540.000 θεατές (14,4% σύνολο, 8,1% δυναμικό).

Το πρώτο επεισόδιο του δεύτερου κύκλου των «Σερρών» στον ΑΝΤ1 ήταν μονοψήφιο και στα δύο κοινά (8,6% σύνολο, 9,4% δυναμικό) με 303.000 τηλεθεατές. Ακολούθησε η «Φάρμα» του STAR με 294.000 θεατές (8% σύνολο, 10,8% δυναμικό) και το «Exathlon» στον ΣΚΑΪ με 261.000 θεατές (7,6% σύνολο, 6,6% δυναμικό).

Την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου ο Alpha ήταν και πάλι πρώτος στη βραδινή ζώνη με το πρώτο διπλό επεισόδιο του νέου κύκλου του «Άγιου Έρωτα» με 707.000 θεατές (19,2% σύνολο, 15,3% δυναμικό). Ακολούθησε η «Γη της Ελιάς» του Mega με 600.000 τηλεθεατές (15,9% στο σύνολο, 11,6% στο δυναμικό) και το «Grand Hotel» του ΑΝΤ1 με 507.000 θεατές (13,7% στο σύνολο, 7,4% στο δυναμικό). Η ξένη ταινία «Ένας οργισμένος άνδρας εκδικείται» στο STAR παρακολουθήθηκε από 439.000 τηλεθεατές (11,9% σύνολο, 13% δυναμικό). Τέλος το Exathlon συγκέντρωσε στη συχνότητα του ΣΚΑΪ 273.000 θεατές (8,2% σύνολο, 7,5% δυναμικό).